Αντώνης Ρέμος για Βασίλη Καρρά: Είχε αδυνατίσει, ήταν σε κρεβάτι και είχε απέναντί του ένα μεγάλο παράθυρο

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Βασίλης Καρράς συνδέονταν με μια βαθιά φιλία και μια διαχρονική καλλιτεχνική εκτίμηση. Ο τραγουδιστής που πρόσφατα γιόρτασε τα 30 χρόνια του στην εγχώρια δισκογραφία, με μια μεγαλειώδη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, παραχώρησε συνέντευξη στο «Κοσμοράδιο 95,1» και μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τι είχε συμβεί σε μια από τις τελευταίες συναντήσεις του, με τον αείμνηστο λαϊκό καλλιτέχνη και φίλο του.

Ήταν η περίοδος που ο Βασίλης Καρράς έδινε μια παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο. Ο Αντώνης Ρέμος τον είχε επισκφθεί και είχε μιλήσει μαζί του. Εστίασε στην αποφασιστικότητα του τραγουδιστή και στο γεγονός πως δεν είχε αφήσει καμία εκκρεμότητα, εκείνο το διάστημα.

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«Με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Δεν ήμασταν τόσο ποτέ συνεργάτες, αν και έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι, το παρεάκι μου που ερχόμασταν εδώ (σ.σ στη Θεσσαλονίκη) και θυμάμαι με τον Δημήτρη Ξοχοίδη, που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του», αφηγήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

«Θυμάμαι έτσι ο Βασίλης ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντι του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο. Έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης, ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης, και χάζευε εκεί. Είχε αδυνατίσει κιόλας ο Βασίλης μας.

Και του λέω, «Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα». Λέει, «έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω». Και μου λέει «το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Όπως δίνω, έχω δώσει όλες τις μάχες μου», περιέγραψε ο τραγουδιστής.

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«Αυτό έκανε ο Βασίλης. Με αυτή την ηρεμία και την πραότητα. Αυτός ο λίγο μποέμ τύπος, ο λίγο μάτσο τύπος, ο μεγαλοπρεπής, που ήταν με τη βαριά φωνή… Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στην ψυχή του. Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη και έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε. Ο Βασίλης υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μία ήρεμη λίμνη, μία ηρεμία», τόνισε ο Αντώνης Ρέμος.

Η Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή την παραμονή Χριστουγέννων του 2023. Δεν ήθελε να δείχνει ότι υποφέρει και μέχρι την τελευταία στιγμή πάλευε με όλες του τις δυνάμεις για να βγει νικητής. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του προσβλήθηκε και από κορονοϊό. Η υγεία του επιβαρύνθηκε σημαντικά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 70 ετών.