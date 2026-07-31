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Νίκος Μουτσινάς: Το αστείο βίντεο με τη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλια της

Και οι ευχές για τα γενέθλιά της
Νίκος Μουτσινάς: Το αστείο βίντεο με τη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλια της
/ NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Ο Νίκος Μουτσινάς ευχήθηκε για τα γενέθλια της Ζέτας Μακρυπούλια με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Νίκος Μουτσινάς ανέβασε στο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει τη Ζέτα Μακρυπούλια να δοκιμάζει τηγανιτά ποδαράκια από κοτόπουλο.

Στο βίντεο, οι αγαπημένοι φίλοι έχουν πάει σε κάποιο εστιατόριο του εξωτερικού και η παρουσιάστρια και ηθοποιός δοκιμάζει τα ποδαράκια κοτόπουλου, με την έκφραση της να μην δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη.

Ο παρουσιαστής τις ευχήθηκε με μια λιτή αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα: «Χρόνια πολλά Ζετούλα! Το αγαπημένο μου video EVER».

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