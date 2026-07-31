Νίκος Μουτσινάς: Το αστείο βίντεο με τη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλια της

Ο Νίκος Μουτσινάς ευχήθηκε για τα γενέθλια της Ζέτας Μακρυπούλια με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο.

Ο Νίκος Μουτσινάς ανέβασε στο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει τη Ζέτα Μακρυπούλια να δοκιμάζει τηγανιτά ποδαράκια από κοτόπουλο.

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Στο βίντεο, οι αγαπημένοι φίλοι έχουν πάει σε κάποιο εστιατόριο του εξωτερικού και η παρουσιάστρια και ηθοποιός δοκιμάζει τα ποδαράκια κοτόπουλου, με την έκφραση της να μην δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη.

Ο παρουσιαστής τις ευχήθηκε με μια λιτή αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα: «Χρόνια πολλά Ζετούλα! Το αγαπημένο μου video EVER».