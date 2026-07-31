Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ελένη Φιλίνη: «Το σημαντικό είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η ποσότητα του χρόνου»

«Ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου» ομολόγησε η ηθοποιός σε συνέντευξη της
Η Ελένη Φιλίνη
Η Ελένη Φιλίνη / NDPPHOTO / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τόσο για την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή όσο και για τον ρόλο του έρωτα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φιλίνη στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Πιστεύω ότι τον χρόνο τον δίνεις εκεί που πραγματικά αξίζει. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που αξίζει να είναι δίπλα σου, βρίσκεις πάτα χρόνο για εκείνον. Αν δεν υπάρχει αυτή η ουσία, τότε όσες ώρες κι αν διαθέσεις δεν σημαίνει κάτι. Το σημαντικό είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η ποσότητα του χρόνου» απάντησε η Ελένη Φιλίνη για το αν στην προσωπική της ζωή κατάφερε να βρει τις ισορροπίες ή η δουλειά πήρε τις περισσότερες φορές προτεραιότητα.

Η ηθοποιός στην ερώτηση για το πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας στη ζωή της σήμερα αποκάλυψε πως «ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν πρέπει να γίνεται το κέντρο του κόσμου μας. Έχω ερωτευτεί και έχω αγαπηθεί και θεωρώ ότι αυτά είναι υπέροχα συναισθήματα. Όμως, πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να χάνει την ισορροπία του εξαιτίας μιας σχέσης.

Όταν ο έρωτας είναι αληθινός και αξίζει, του δίνεις χρόνο, αγάπη και χώρο. Πάντα, όμως, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
95
76
74
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo