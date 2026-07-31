Ελένη Φιλίνη: «Το σημαντικό είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η ποσότητα του χρόνου»

Τόσο για την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή όσο και για τον ρόλο του έρωτα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φιλίνη στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Πιστεύω ότι τον χρόνο τον δίνεις εκεί που πραγματικά αξίζει. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που αξίζει να είναι δίπλα σου, βρίσκεις πάτα χρόνο για εκείνον. Αν δεν υπάρχει αυτή η ουσία, τότε όσες ώρες κι αν διαθέσεις δεν σημαίνει κάτι. Το σημαντικό είναι η ποιότητα της σχέσης και όχι η ποσότητα του χρόνου» απάντησε η Ελένη Φιλίνη για το αν στην προσωπική της ζωή κατάφερε να βρει τις ισορροπίες ή η δουλειά πήρε τις περισσότερες φορές προτεραιότητα.

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Η ηθοποιός στην ερώτηση για το πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας στη ζωή της σήμερα αποκάλυψε πως «ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, αλλά δεν πρέπει να γίνεται το κέντρο του κόσμου μας. Έχω ερωτευτεί και έχω αγαπηθεί και θεωρώ ότι αυτά είναι υπέροχα συναισθήματα. Όμως, πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να χάνει την ισορροπία του εξαιτίας μιας σχέσης.

Όταν ο έρωτας είναι αληθινός και αξίζει, του δίνεις χρόνο, αγάπη και χώρο. Πάντα, όμως, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου».