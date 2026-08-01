Κατερίνα Παπουτσάκη: Μου είχαν κάνει πρόταση δύο κόμματα να είμαι υποψήφια στις εκλογές

Για τις αξίες που καθορίζουν τη στάση της απέναντι στη ζωή και την κοινωνία αλλά και για τις προτάσεις που έχει δεχτεί για να ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε η ηθοποιός Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξή της στο «Secret» των «Παραπολιτικών».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συμμετέχει στην καλοκαιρινή περιοδεία της νέας παραγωγής του ΚΘΒΕ «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη.

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Όταν οι άνθρωποι ενώνονται για έναν κοινό σκοπό, μπορούν να ανατρέψουν ακόμα και τις πιο βαθιά ριζωμένες πολιτικές αποφάσεις;

«Βέβαια. Η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη είναι αξίες πολύ σημαντικές και υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα στην Ιστορία…».

Έχετε ποτέ βρεθεί στην πραγματική σας ζωή στη θέση του ρόλου σας; Έχετε κάνει ποτέ «ερωτική απεργία» για καλό σκοπό;

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«Όχι, δεν το έχω κάνει. Προτιμώ με άλλους τρόπους να υπερασπίζομαι την ειρήνη στις σχέσεις μου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να προσεγγίσεις την ειρήνη. Αν είσαι δίκαιος, επικοινωνιακός, αυστηρός με τα όριά σου και συνεπής στις θέσεις σου, με σεβασμό και αγάπη, αυτά έχουν σημασία».

Μιας και πλησιάζουν οι εκλογές στη χώρα, σας έχει κάνει πρόταση κάποιο κόμμα να θέσετε υποψηφιότητα;

«Στο παρελθόν… Και όχι μόνο ένα κόμμα, αλλά δύο, σε διαφορετικές περιόδους. Αλλά όχι, προτιμώ αυτό που μπορώ να συνεισφέρω στην κοινωνία να είναι μέσα από τη δουλειά μου και από τη στάση μου ως πολίτη. Προσπαθώ να συμβάλλω παίρνοντας πολιτική θέση για όσα συμβαίνουν, ακόμα και αν έχει οποιοδήποτε προσωπικό ή επαγγελματικό κόστος».