Αμαλία Κωστοπούλου: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου λίγους μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ ανέβασε στα προσωπικά της social media, αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη λαμπερή ημέρα.

Η Αμαλία Κωστοπούλου στα νέα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους ακόλουθου της στο Instagram από το γάμο της στη Μεσσηνία, αποτυπώνονται αυθόρμητες στιγμές χαράς, συγκίνησης και αγάπης, από την τελετή μέχρι τη δεξίωση, με το ζευγάρι να περιβάλλεται από συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητική.

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Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η διακριτική λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση. Αντί για μια μακροσκελή εξομολόγηση, η Αμαλία επέλεξε να αναφέρει μόνο την ημερομηνία του γάμου τους.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με πολιτικό γάμο στο Τέξας ωστόσο η τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή της ένωσής τους.