Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν μου αρέσει πια να βλέπω το Survivor, έχω κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια»

Τόσο στην εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα στην ΕΡΤ όσο και στο νέο κύκλο του Survivor αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια Ιωάννα Μαλέσκου στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, όπως είδαμε στις οθόνες μας σήμερα (7/1/2026) το πρωί.

«Θα περάσω τη γιορτή μου οικογενειακά, ήσυχα, όμορφα, όπως πάντα. Νέος χρόνος, νέοι στόχοι, νέα όλα και φυσικά μια συνέχεια της εκπομπής με όλη την καλή διάθεση» επισήμανε, αρχικά, η παρουσιάστρια, Ιωάννα Μαλέσκου.

«Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν εξαιρετική στην Eurovision, την εκτιμώ πολύ. Αλήθεια είπε ο Δημήτρης Παπανώτας ότι ήταν άλουστη; Τι έγραψε και αυτός ο αθεόφοβος. Δεν την είδα άλουστη, αλλά φαντάζομαι ότι το έλεγε χιουμοριστικά», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου και συνέχισε:

«Το Survivor είναι ένα πρόγραμμα που δεν μου αρέσει πια να το βλέπω, έχω κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση. Και στο παρελθόν που μου το πρότειναν, δεν το έκανα. Δεν μου αρέσει ο όρος επαρχιώτες, οπότε εκ των πραγμάτων κλωτσάει μέσα μου. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω, θα το “θάψω” το πρότζεκτ» πρόσθεσε, ακόμα, η Ιωάννα Μαλέσκου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.