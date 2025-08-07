Ιωάννα Μαλέσκου: Δυστυχώς κάποιες γυναίκες έχουν την τάση να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο γεννά μία γυναίκα

Μήνυμα προς όλους όσοι επικρίνουν τις επιλογές των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και μετά τον τοκετό, έστειλε σήμερα (07.08.2025) από τον «αέρα» της εκπομπής της «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η Ιωάννα Μαλέσκου.

Αφορμή για τα όσα ανέφερε για τις μανούλες η Ιωάννα Μαλέσκου, στάθηκε βίντεο που ανέβασε στα social media η Ανθή Βούλγαρη σχετικά με την τύψεις που νιώθουν ορισμένες μητέρες που επιλέγουν την καισαρική τομή έναντι του φυσιολογικού τοκετού.

«Είμαστε σε μία εποχή που βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμα και τώρα κάποιες γυναίκες έχουν την τάση ενοχικά -ή με έναν τρόπο κάπως να το ψέξουν- να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο γεννά μία γυναίκα το παιδάκι της.

Αυτό εμένα πάντα με ενοχλούσε βαθιά και βαριά. Βλέποντας την Ανθή Βούλγαρη, που έχει μοιραστεί τη δική της διαδρομή και το πόσο ήθελε να αποκτήσει το παιδάκι της, να το λέει αυτό εγώ ένιωσα ότι είναι έντονο αυτό το σημείο με τις ενοχές που νιώθει» τόνισε η παρουσιάστρια.

«Μανούλες: αυτή η μάστιγα. Μην τυχόν κάποια γεννήσει ή κάνει κάτι που δεν μας αρέσει… δεν μας νοιάζει τι κάνετε εσείς. Εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς», τόνισε από την πλευρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είναι πάρα πολύ κακό να κρίνεις μια έγκυο ή μια μαμά και να σχολιάζεις, ειδικά τα δημόσια πρόσωπα που δέχονται τα πυρά που δέχονται και τα μαστιγώνουν. Για όνομα του Θεού. Εμείς στέλνουμε την αγάπη μας στην Ανθή. Να είναι υγιή τα παιδάκια μας κι εμείς που τα φροντίζουμε. Κάθε γυναίκα να κάνει αυτό που αισθάνεται και αυτό που την κάνει να νιώθει όμορφα» συμπλήρωσε η Ιωάννα Μαλέσκου.