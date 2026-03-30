Ιωάννα Μαλέσκου: «Φέτος είμαι καλά, γιατί ηρέμησα και συνειδητοποίησα ποια είμαι και τι θέλω να κάνω»

«Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Τσουρού», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου, καθώς γίνονται διάφορες αλλαγές στην εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου στον ΣΚΑΪ.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (30.03.2026). Η παρουσιάστρια μίλησε τόνισε ότι φέτος είναι καλά διότι συνειδητοποίησε ποια είναι και τι θέλει να κάνει.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα, δεν με αφορά για να με αγχώσει, είναι άλλη παραγωγή», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε: «Δεν θα χαρώ και θα τρίψω τα χέρια μου που κόπηκε μια εκπομπή. Δεν είναι ευχάριστο να κόβονται εκπομπές, αλλά δεν επηρεάζει τη δική μου καθημερινότητα.

Οι αλλαγές είναι για καλό, δεν με αγχώνουν. Όσο πιο γρήγορα τις αποδέχεσαι και τις συνειδητοποιείς, προχωράς καλύτερα. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο κανάλι δεν έχουν επηρεάσει τη δική μας εκπομπή. Είμαστε όμως ετοιμοπόλεμοι.

Φέτος είμαι καλά, γιατί ηρέμησα και συνειδητοποίησα ποια είμαι και τι θέλω να κάνω. Νιώθω πολύ καλά που βρίσκομαι στο δυναμικό του Open και θα είναι προτεραιότητά μου στις συζητήσεις μου».

Για τον Κώστα Τσουρό, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Όταν μια εκπομπή δεν πηγαίνει καλά, δεν σημαίνει ότι σημαδεύει έναν άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα, να υπόκειμαι σε τόσο έντονες και απανωτές αλλαγές, σε περιορισμό στην ώρα, στους ανθρώπους που έχω».