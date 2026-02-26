Ιωάννα Τούνη: Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά

Ειλικρινής και ευθύς έχει μάθει να είναι η Ιωάννα Τούνη κι αυτά τα χαρακτηριστικά της την έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλες Ελληνίδες influencers και οι followers της την ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια.

Παρόλα αυτά η γνωστή επιχειρηματίας πολλές φορές παραδέχεται και πράγματα που δύσκολα μπορούν να ειπωθούν δημοσίως όπως η αγάπη της για τα χρήματα. Η Ιωάννα Τουνή δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι η αγαπημένη της εποχή είναι αυτή που έχει πολλά χρήματα και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, όπου ταξίδεψε πρόσφατα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Ήταν ένα ταξίδι δώρο του επιχειρηματία στην Ιωάννα Τούνη για την πρώτη επέτειο της σχέσης τους.

«Μικρή νόμιζα ότι το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. Έπειτα ανακάλυψα ότι είναι αν έχεις λεφτά και μπορείς να ταξιδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά» έγραψε στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

«Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα Τούνη… άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με τη δημιουργία περιεχομένου, το branding και την διαφήμιση εταιριών», είχε δημοσιεύσει πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη, και στο βίντεο έλεγε ότι «το πτυχίο της είναι η ομορφιά της».