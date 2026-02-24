Ιωάννα Τούνη προς «haters»: Έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης και μια ελληνική εταιρία ρούχων

Η Ιώαννα Τούνη αποφάσισε να απαντήσει στα σχόλια «haters» με τον δικό της τρόπο. Μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε, η influencer αναφέρθηκε στο βιογραφικό της, χρησιμοποιώντας απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα που έγινε viral, όταν η ηθοποιός δήλωσε πως το πτυχίο είναι η ομορφιά της.

Η Ιωάννα Τούνη απαριθμεί γνώσεις και προσόντα, σε μια προσπάθεια να «κλείσει» τα στόματα εκείνων που αφήνουν αιχμές για τις δηλώσεις, τις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες που δημοσιοποιεί. Η επιχειρηματίας δηλώνει «μαμά πλήρους απασχόλησης», η οποία φροντίζει να μην αφήνει πίσω τα επαγγελματικά της.

«Τι σκέφτονται οι haters όταν ακούν το όνομα ΤΟΥΝΗ… άσχετα που έχω πτυχίο παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, μια ελληνική εταιρία ρούχων, ασχολούμαι με real estate και φυσικά με την δημιουργία περιεχομένου, το branding και την διαφήμιση εταιριών», έγραψε στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer συμπλήρωσε κάτω από την ανάρτησή της: «Φυσικά είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης. Αλλά λογικά δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και είμαι κακό πρότυπο για τα νέα παιδιά».

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.