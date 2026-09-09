Ιωάννα Τούνη – Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αντίο από εμένα» έγραψε η influencer στον Έλληνα πρωθυπουργό

Ιωάννα Τούνη και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν έναν απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο στα social media, με αφορμή το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Παρίσι και τα εγκαίνια επιχείρησης της influencer στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι αναρτήσεις προκάλεσαν ποικίλα σχόλια στα social media, με την επιχειρηματία να δημοσιεύει ορισμένα από αυτά, σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στο Instagram ότι στα εγκαίνια θα κερνάει παραδοσιακό ελληνικό Freddo Espresso όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Μαθαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται την ίδια μέρα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η influencer ανέβασε ένα χιουμοριστικό story λέγοντας: «Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

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Ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και αναδημοσίευσε το story της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».