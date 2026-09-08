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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: Η επίσκεψη στο Παρίσι και το «κερασμένο» φρέντο εσπρέσο

Η Ιωάννα Τούνη παρακάλεσε τον πρωθυπουργό να μην πάει στα εγκαίνια του νέου της καταστήματός της στο Παρίσι και εκείνος της απάντησε με χιούμορ
Ιωάννα Τούνη και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ιωάννα Τούνη και Κυριάκος Μητσοτάκης / NDPPHOTO / EUROKINISSI
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Στην πρόσκληση που… δεν έκανε η Ιωάννα Τούνη στον πρωθυπουργό στη νέα της croissanterie στο Παρίσι, απάντησε με χιούμορ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μία ανάρτηση.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, Ιωάννα Τούνη, πρόσφατα ανακοίνωσε το νέο της επιχειρηματικό βήμα αποκαλύπτοντας μέσω sοcial media ότι θα ανοίξει κατάστημα καφέ και κρουασάν στην γαλλική πρωτεύουσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναμένεται να επισκεφτεί αύριο (09.09.2026) το Παρίσι για να συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, αύριο είναι και τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της influencer. Ωστόσο, η ίδια έσπευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και παρακάλεσε τον πρωθυπουργό να μην παρευρεθεί στα εγκαίνια.

«Επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε freddo espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής. Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, ΜΗΝ έρθετε», έγραψε η Ιωάννα Τούνη επίσης με χιούμορ.

Με την σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην influencer επίσης μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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«Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά τώρα που το λέτε…», απάντησε ο πρωθυπουργός.

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