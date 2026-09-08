Χώρισε ο Γιάννης Λύρας, μετά την πρώτη επέτειο του γάμου του με την Παναγιώτα Δρασιούδη

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη επέτειο του γάμου τους στο μαγευτικό Μπαλί, ο πλαστικός χειρουργός Γιάννης Λύρας και η δικηγόρος Παναγιώτα Δρασιούδη αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή τους.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα «Espresso», ο πλαστικός χειρουργός εξομολογήθηκε πως ο χωρισμός με την δικηγόρο είναι συναινετικός και επιθυμία του πρώην ζευγαριού είναι να διατηρήσουν μία πολιτισμένη επικοινωνία και σχέση για χάρη της κόρης τους:

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«Πάνω απ’ όλα για εμάς είναι το παιδί μας. Έχουμε πολιτισμένες σχέσεις και προσπαθούμε να κρατάμε μια όμορφη και ήρεμη επικοινωνία, πάντα με γνώμονα εκείνη. Θέλουμε να μεγαλώσει με αγάπη, ασφάλεια και χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων.

Η σχέση μας μπορεί να έχει αλλάξει, όμως η ευθύνη και η αγάπη μας για το παιδί μας θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και να της προσφέρουμε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», είπε.

Ο Γιάννης Λύρας και Παναγιώτα Δρασιούδη έζησαν μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες της ζωής και της σχέσης τους, στο εξωτικό Μπαλί. Ο γάμος έγινε την Πέμπτη (26.06.2025) και ακολούθησε η δεξίωση στο πολυτελές συγκρότημα «Villa Bie».