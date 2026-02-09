Ιωάννα Τούνη: «Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι χωρίς να πληρώνω εγώ»

Στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Όπως έχει η ίδια η Ιωάννα Τούνη αποκαλύψει μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, ο σύντροφός της, με αφορμή τον έναν χρόνο σχέσης τους, της έκανε δώρο ένα ταξίδι έκπληξη στη Σαουδική Αραβία. Και αφού πρώτα πέρασαν μερικές ημέρες στο Ριάντ, από χθες (08.02.2026) βρίσκονται στην Αλ-Ούλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το ταξίδι αυτό η Ιωάννα Τούνη δημοσιεύει καθημερινά διάφορα στιγμιότυπα ενώ ιδιαίτερο νόημα έχουν και τα βίντεο που ανεβάζει στο Τik Tok.

Σε ένα από αυτά, αναφέρει, «Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του» και στη λεζάντα συμπληρώνει, «Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».

Υπενθυμίζεται ότι πολλές φορές η Ιωάννα Τούνη μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media έχει πετάξει διάφορα «καρφιά», ανάμεσα στα οποία ήταν και κάποια για τον πρώην σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδορου, με τον οποίο έχει αποκτήσει τον 3χρονο γιο της Πάρη.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επιβεβαίωσαν τον οριστικό χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2025, μετά από περίπου 4 χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός γιου, του Πάρη. Η ανακοίνωση έγινε από την ίδια την influencer, η οποία ζήτησε σεβασμό για το παιδί τους. Παρά τον χωρισμό, προτεραιότητα και των δύο παραμένει το παιδί