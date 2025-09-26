Ιωάννα Τούνη: Ο χορός στο Μετρό Θεσσαλονίκης άναψε φωτιές – «Ντροπή σου» απάντησε μετά από αιχμηρό σχόλιο

Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε μετά από αιχμηρό σχόλιο χρήστη του TikTok, για τα όσα συνέβησαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Η επιχειρηματίας διέψευσε ότι βρήκε τρόπο να σταματήσει τις κυλιόμενες σκάλες και έκανε λόγο για ένα πόλεμο λάσπης σε βάρος της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη κοινοποίησε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να χορεύει μαζί με την παρέα της το τραγούδι «Στον Έβδομο Ουρανό» του Λευτέρη Πανταζή, ενώ βρίσκονται μέσα στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ένας χρήστης του TikTok, ο οποίος πιθανόν να εργάζεται στο Μετρό Θεσσαλονίκης, έσπευσε να κάνει ένα σχόλιο στη συγκεκριμένη ανάρτηση, κατηγορώντας την Ιωάννα Τούνη πως χρησιμοποίησε το κουμπί «S.O.S», ώστε να σταματήσουν οι κυλιόμενες σκάλες και η ίδια να δημιουργήσει το σκηνικό που ήθελε, προκειμένου να ανεβάσει περιεχόμενο στα social media.

«Δεν είναι λίγο εγωιστικό όμως να πατάς το κουμπί S.O.S για να σταματήσεις την κυλιόμενη σκάλα να βγεις φωτογραφία και να τρέχουμε το προσωπικό να την ξανά βάλουμε σε λειτουργία για να κατέβει ο απλός κόσμος; Την επόμενη φορά πες μας να σταματήσουμε και το Μετρό. Ας περιμένουνε 200 άτομα δεν υπάρχει θέμα» έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok.

Η Ιωάννα Τούνη δεν άργησε να απαντήσει: «Καλέ πάμε καλά; Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο να παρεμποδίσω τον κόσμο! Εδώ μέσα ο καθένας γράφει ότι του φανεί σε επίπεδο αηδίας! Ντροπή σου» ανέφερε η επιχειρηματίας.

Ο διαδικτυακός διάλογος συνεχίστηκε, με τον ίδιο χρήστη να σημειώνει: «Σίγουρα δεν το φαντάστηκα ένα πρωί». Η Ιωάννα Τούνη έκανε λόγο για πόλεμο λάσπης από ορισμένους, που στόχο έχει όπως πιστεύει, να βλάψει την εικόνα της.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα νέο TikTok μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας της, χορεύοντας και γράφοντας: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Δεν θέλησε όμως να επεκταθεί και η σεναριολογία των διαδικτυακών φίλων της ξεκίνησε ταχύτατα.