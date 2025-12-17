Ιωάννα Τούνη: Οι εικόνες από το ταξίδι στο Μεξικό που αποζημίωσαν την influencer

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε προ ημερών στο Μεξικό και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια σειρά από εικόνες. Η influencer είχε μαζί της, την κολλητή της φίλη, Λένια με την οποία έκαναν βόλτες και δοκίμασαν τοπικές σπεσιαλιτέ. Οι δυο τους έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Το ταξίδι στο Μεξικό ήρθε σε μια περίοδο που η Ιωάννα Τούνη προσπαθούσε να αποφορτιστεί από τα όσα συνέβησαν στη δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει, αλλά και εν μέσω της αντιπαράθεσης με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μακριά από την Ελλάδα και τα φώτα της δημοσιότητας, η επιχειρηματίας χαλάρωσε και γέμισε τις μπαταρίες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο φίλες βρέθηκαν στην αμερικανική ήπειρο στα πλαίσια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, όμως εξερεύνησαν την πόλη, επισκέφθηκαν αξιοθέατα και δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα.

Από το 2017, το Μεξικό ήταν η 6η χώρα με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο και είχε το 15ο υψηλότερο εισόδημα από τον τουρισμό στον κόσμο, το οποίο είναι επίσης το υψηλότερο στη Λατινική Αμερική. Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών έρχεται στο Μεξικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και ακολουθούν η Ευρώπη και η Ασία.

Εξαιτίας της πλούσιας ιστορίας και πολιτισμού του, το Μεξικό διαθέτει τον έκτο μεγαλύτερο αριθμό μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και τον μεγαλύτερο στη Βόρεια Αμερική. Το 2015 ήταν ο 9ος δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, με 32,1 εκατομμύρια διεθνές αφίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιστρέφοντας, η Ιωάννα Τούνη, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες εικόνες από το ταξίδι της, τις οποίες δεν είχε προλάβει να αναρτήσει τις προηγούμενες μέρες.

Το Σάββατο (14.12.2025) η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, συνάντησε την Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όταν επέστρεφε από ένα ταξίδι της στο Μεξικό. Ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες, στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.