Ιωάννα Τούνη για Δημήτρη Αλεξάνδρου κατά την επιστροφή της από το Μεξικό: «Η ζωή με στεναχωρεί»

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά λόγο της κόντρας που φαίνεται να έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον οποίο κατηγόρησε ότι είπε ψέματα σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Το Σάββατο (14.12.2025) η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, συνάντησε την Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όταν επέστρεφε από ένα ταξίδι της στο Μεξικό. Ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τα όσα έγιναν, ωστόσο η γνωστή επιχειρηματίας δε θέλησε να επεκταθεί, τονίζοντας ότι είναι πολύ κουρασμένη εξαιτίας της πολύωρης πτήσης της.

«Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Γρηγόρη, να είσαι καλά, καλημέρα», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη. Για όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και αν την έχει στεναχωρήσει, η γνωστή influencer απάντησε: «Η ζωή με στεναχωρεί, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά».

Η influencer και ο πρώην σύζυγός της, φαίνεται να μην διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις το τελευταίο διάστημα. Το παιδί που έχουν αποκτήσει, ζει κάποιες ημέρες του μήνα με τον πατέρα του στην Αθήνα και τις υπόλοιπες με την Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη.

Τι είχε δηλώσει η Ιωάννα Τούνη

«Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Βάση κανονικών συνθηκών μια φορά τον μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Κλείνουμε το ένα πράγματα που δεν ισχύει. Όπως και πολλά ακόμα που αφορούν εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη σε ένα βίντεο που δημοσίευσε μετά από μία συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Οι συνεντεύξεις που οδηγήσαν σε δημόσια κόντρα

Η αρχή του κακού ανάμεσα στους 2 έγινε όταν η Ιωάννα Τούνη έδωσε συνέντευξη στο νέο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου λέγοντας μεταξύ άλλων πως το λάθος της στην σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν ότι δεν χώρισε νωρίτερα. «Νιώθω ότι ψάχνω τον προβληματικό σύντροφο που θα τον κάνω για εμένα να γίνει σωστός», είχε πει τότε.

Λίγους μήνες μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μιλώντας για τη δημοσιότητα της πρώην συντρόφου του και λέγοντας πως η επιχειρηματίας κάποτε αρκούνταν στο να παίρνει μία τσάντα και να πηγαίνει για camping μαζί του.

Ως απάντηση η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο που έγραφε «με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με ένα backpack αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό, βαλίτσα και όλα τα απαραίτητα».