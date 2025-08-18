Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη – «Μαζί σου έμαθα πως η πραγματική ευτυχία είναι απλή»

Η Ιωάννα Τούνη, μοιράστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025) με τους χιλιάδες followers της στο Instagram μία σειρά από ιδιαίτερα συγκινητικές φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη.

Οι φωτογραφίες αυτές μαζί με τον γιο της, τις οποίες «ανέβασε» η ίδια η Ιωάννα Τούνη στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνουν τη θεαματική αλλαγή που έχει φέρει η μητρότητα στη ζωή της.

Φορώντας ένα λευκό μπουρνούζι και με τον μικρό Πάρη να κρατάει ένα πράσινο μήλο, η Τούνη δημιούργησε ένα αυθεντικό πορτρέτο της καθημερινής ευτυχίας.

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Δε φανταζόμουν ποτέ πώς μία τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη… Μαζί σου έμαθα πως η πραγματική ευτυχία είναι απλή, αληθινή & βρίσκεται ακριβώς εδώ», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη.