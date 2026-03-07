Ιωάννα Τούνη: «Όταν φεύγει ο έρωτας και βλέπεις καθαρά αυτά που σου έλεγαν οι κολλητές σου για εκείνον»

Η Ιωάννα Τούνη συχνά χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της στο TikTok για να ανεβάζει βίντεο με υπαινιγμούς σχετικά με τις παλαιότερες της σχέσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της στα social media, η Ιωάννα Τούνη έχει χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους ακολούθους της, καθώς μοιράζεται καθημερινά πτυχές της προσωπικής της ζωής, τους προβληματισμούς της αλλά και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Όλα αυτά κυρίως στο instagram, στο TikTok έχει αποφασίσει να δημοσιεύει βίντεο ακολουθώντας τα διάφορα trend αλλά και κάνοντας κάποιες αιχμηρές τοποθετήσεις για προηγούμενες σχέσεις της με τις οποίος οι «συμπεθέρες» της ταυτίζονται.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει. «Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν» ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης συμπλήρωσε, «Σε ποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! ΞΕΚΙΝΑΩ ΕΓΩ».

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη ρωτήθηκε για τα βίντεο που ανεβάζει η influencer με τα δημόσια «καρφιά» με τον ίδιο να απαντά, «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα».