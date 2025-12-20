Ιωάννα Τούνη: Τα καθημερινά «προβλήματα» με τον Πάρη και οι ευρηματικές λύσεις που χρειάζεται κάθε μαμά

Η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με το γιό της, Πάρη, και ζήτησε βοήθεια από τις υπόλοιπες μαμάδες.

Μέσα από Instagram stories, η Ιωάννα Τούνη έδειξε τον μικρό Πάρη την ώρα που ζωγραφίζει στο πάτωμα, έχοντας μετατρέψει τον χώρο αλλά και τον εαυτό του σε… πίνακα. Τα χρώματα, τα πινέλα και οι ζωγραφιές ήταν ο μόνος τρόπος να τον πείσει να πάνε για μπάνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο story της, η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε άμεσα στις ακολούθους της, γράφοντας: «Εσένα πώς μπαίνει για μπάνιο; Άλλες ιδέες;», ζητώντας συμβουλές από άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν τον ίδιο αγώνα καθημερινά.

Στο επόμενο story που ανέβασε η ίδια αποκάλυψε την δικιά της μέθοδο: «Μόνο έτσι τον πείθω να μπούμε στο μπάνιο» έγραψε.

Όπως εξήγησε, ο τρόπος για να μπει ο Πάρης στο μπάνιο είναι πολύ δημιουργικός. «Μόνο έτσι τον πείθω να μπούμε στο μπάνιο πλέον. Του φέρνω μέσα τα αμάξια του, τους ρίχνω πάνω κανέλα και του λέω ότι λερώθηκαν και θέλουν πλύσιμο», έγραψε, συνοδεύοντας το κείμενο με γέλια και καρδιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιγμιότυπα με τον Πάρη, γεμάτο χρώματα στο πρόσωπο και στα χέρια, έκανε πολλούς να χαμογελάσουν, καθώς αποτυπώνει με ειλικρίνεια μια περίοδο που σχεδόν κάθε γονιός έχει ζήσει.