Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για Κίμωνα Κουρή: «Τον γνώρισα στα 19 μου, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε η μετάβαση από φιλία»

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βρέθηκε καλεσμένης στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, την πρώτη γνωριμία με τον σύζυγό του, Κίμωνα Κουρή και την μητρότητα.

«Τον Κίμωνα τον γνώρισα στα 19 μου, όταν μπήκαμε στο Κρατικό. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα στη σχολή. Μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στην τάξη και συστηθήκαμε. Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», είπε αρχικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε για την μητρότητα και τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Κίμωνας Κουρής, όταν δίπλα του αισθάνθηκε ασφάλεια. «Σε θεωρητικό επίπεδο το ήθελα, μεγάλωσα σε μία πολύ όμορφη οικογένεια και το είχα πολύ ρομαντικά στο μυαλό μου. Από ένα σημείο κι έπειτα έβλεπα πως όσο περνούσαν τα χρόνια, πάντα έλεγα “κάποια στιγμή”… Στα 20+ πέρασα και μια περίοδο που είπα ότι δεν νομίζω να κάνω οικογένεια, δεν χωρούσε σε αυτό που φανταζόμουν και ονειρευόμουν για εμένα», είπε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Έπαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ήθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή ξεκίνησε το 2022, όταν οι δυο τους πρωταγωνιστούσαν μαζί στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι» – μια συνεργασία που μεταφέρθηκε και στη προσωπική τους ζωή, δημιουργώντας έναν δυνατό δεσμό αγάπης και σεβασμού.

Μετά από χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τον δεσμό του με έναν μυστικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2025, λίγους μήνες πριν υποδεχθούν τον πρώτο τους γιο. Η τελετή έγινε με άκρα μυστικότητα και μόνο με λίγους, πολύ κοντινούς τους ανθρώπους, με την αποκάλυψη να γίνεται μέσα από δημοσίευση φίλης τους στα social media.