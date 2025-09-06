Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Κίμωνας Κουρής: Γέννησε η ηθοποιός και δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του γιου της

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και Κίμωνας Κουρής έγιναν γονείς ενός υγιέστατου μωρού που γέννησε η ηθοποιός σε μαιευτήριο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι και πλέον ζει με τον σύζυγό της, μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής ζωής τους.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και Κίμωνας Κουρής είχαν παντρευτεί τον περασμένο Ιούνιο, όταν η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της. Το ζευγάρι περίμενε τη μεγάλη μέρα, που έφτασε και έδωσε άλλο νόημα στις ζωές τους. Η 39χρονη γέννησε χωρίς επιπλοκές.

Την ευχάριστη είδηση της γέννησης του παιδιού τους έκανε γνωστή η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μέσω ανάρτησης που έκανε στον λογαριασμό της στο instagram. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα πόδια του μωρού της και έγραψε,

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση, ευαισθησία!

Ευγνώμων προς τη μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό… Είστε υπέροχοι!» έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια. Ήρθαν κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στην τηλεοπτική σειρά, «Παγιδευμένοι».