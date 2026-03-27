Ιωάννης Παπαζήσης: Ένας φίλος μάγκας, κάποτε, μας πέταξε μέσα στο αμάξι να τρέξουμε μέχρι θανάτου

Μία νέα ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Ιωάννης Παπαζήσης και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με έναν φίλο του που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή (27.03.2026) μία ιστορία από τα νεανικά του χρόνια, όταν ένας «μάγκας» φίλος του τον έβαλε στο γρήγορο αμάξι του και έτρεχε απίστευτα γρήγορα. Μάλιστα, ο Ιωάννης Παπαζήσης επισημαίνει ότι του είχε κάνει εντύπωση η αντίδραση του οδηγού όταν του είπαν να σταματήσει. Ωστόσο σήμερα σημειώνει ότι καταλαβαίνει τι εννοούσε.

«Ένας φίλος μάγκας, αλλά καλός μάγκας όχι οδοντόβουρτσα, κάποτε στα χρόνια της μέθης και της ζάλης μας είχε πετάξει μέσα στο υπερλούξ πορτοκάλι αμάξι του με τους ασημί καθρέφτες και τα γυαλισμένα καθίσματα… Ο στόχος ξεκάθαρος… Να τρέξουμε μέχρι θανάτου. 1000 και βάλε.

Παγωμένοι εμείς οι ψάρακες δίπλα στον μάγκα αρχίσαμε να του λέμε να κόψει όταν κάπου στο βάθος άρχισε να φαίνεται μια στροφή θανάτου. Κόψε ρε μάγκα φωνάξαμε. Αυτός γύρισε αργά μας κοίταξε, χαμογέλασε και με το τσιγάρο στο στόμα μας είπε “Άστο θα στρίψει μόνο του”. Τι είπε ρε μ@@@@@α αλήθεια; Άστο θα στρίψει μόνο του;

Πέρασαν 20 χρόνια και βάλε. Δεν ξέρω αν ζεις η αν πέθανες ρε φίλε, αλλά τώρα κατάλαβα τι έλεγες… Άστο λοιπόν. Θα στρίψει μόνο του, καλά ταξίδια».