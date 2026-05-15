Ο Δημήτρης Σχοινάς παρουσιάζει το νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Δίδυμοι Πλανήτες»

Ο Δημήτρης Σχοινάς παρουσιάζει το νέο του τραγούδι και music video «Δίδυμοι Πλανήτες», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Δίνοντας συνέχεια στα δισκογραφικά του βήματα που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον και αποσπάσει θετικά σχόλια, ο Δημήτρης Σχοινάς επανέρχεται με ένα ρυθμικό ποπ ερωτικό τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Περδικάρης και τους στίχους ο Πάνος Ανδριτσάκης.

Το «Δίδυμοι Πλανήτες», που θα παρουσιαστεί από τον Δημήτρη Σχοινά πρώτη φορά κατά την αποψινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο «Just The 2 Of Us», συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video γεμάτο φως, χρώμα και τρυφερή ατμόσφαιρα. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.