Ιωάννης Παπαζήσης για Βανέσα Αδαμοπούλου: Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος, όλες οι σχέσεις έχουν ημερομηνία λήξης

Ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον χωρισμό του από τη Βανέσα Αδαμοπούλου, τη σχέση που «χτίσει» με τον γιο του και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Όπως είπε η αγένεια και η ανομία που παρατηρεί κατά διαστήματα στη χώρα, τον έχουν ενοχλήσει.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ανέφερε πως διατηρεί εξαιρετική σχέση με την Βανέσα Αδαμοπούλου. Της αναγνώρισε πως αυτό, οφείλεται κυρίως σε εκείνη. Έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα και δεν αναλώνεται σε πράγματα που για τον ίδιο είναι «μικρά». Απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του, ήταν και παραμένει ο γιος του. Όπως είπε, έχει γίνει πλέον ο καλύτερος φίλος του.

Αναφερόμενος στον γιο του, Ιάσονα, ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε: «Είναι ένα αντράκι. Είμαστε στην προεφηβία. Περνάει πολύ χρόνια στα παρασκήνια στις παραστάσεις, αλλά είναι η εποχή που τον γεύομαι περισσότερο από ο,τι έχω Τον έχω μεγαλύτερη ανάγκη εγώ. Ο Ιάσονας είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ. Πάντα πίστευα και έλεγα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας είμαστε εμείς, ο εαυτός μας.

Πλέον πιστεύω ότι το παιδί μου είναι ο καλύτερος φίλος που υπάρχει. Το καλύτερο μάθημα μού το έδωσε στο θέατρο πριν δυο χρόνια, που κάναμε πρόβα για μια παράσταση, υπήρχε τεράστια ένταση και ο Ιάσονας ήταν από κάτω. Τον ρώτησε ο σκηνοθέτης τι δεν πάει καλά στην παράσταση και απάντησε: “Δεν παίζει ο Ντόναλντ”. Εκεί συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι πολύ μικρό και έχουμε ξεχάσει τη χαρά της ιστορίας».

Μιλώντας για τη σχέση του με τη Βανέσα Αδαμοπούλου, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε ότι «Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος. Και εγώ και η Βανέσα. Μένω σε απόσταση λιγότερη από δύο λεπτά από το σπίτι του γιου μου. Επεδίωξα να μείνω απέναντι ακριβώς αλλά έχασα το σπίτι. Για να καταλάβεις γιατί καλή σχέση μιλάμε…

Δε θα είχαμε πρόβλημα να μένουμε και στο ίδιο σπίτι. Η σχέση μου με τη Βανέσα ήταν καλή από την αρχή και αυτό οφείλεται στην ίδια. Πιστεύαμε πάντα στο ταξίδι της ζωής και ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν σε τίποτα. Ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες στην καθημερινότητα δεν πήγαινε πουθενά, τελείωνε στο ότι είμαστε καλά και ζούμε. Έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα ότι η σχέση μας ήταν από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα κι αν είναι ο θάνατος που θα χωρίσει μια σχέση, όλες οι σχέσεις έχουν ημερομηνία λήξης».

Επιπλέον, ο Ιωάννη Παπαζήσης ρωτήθηκε για το πώς επικοινώνησε τη σχέση του με την Αναστασία Παντούση στον γιο του. Ο ίδιος σημείωσε ότι «Εννοείται ότι θα πρόσεχα ποιες συντρόφους θα γνώριζα στο γιο μου. Απλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη πληροφορία στην εποχή που ζούμε ως προς το τι πρέπει να κάνεις, εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Το παιδί μου μεγαλώνει με αγάπη, με πάρα πολύ καθαρά λόγια, μεγαλώνει ξεκάθαρα από τους γονείς του και άρα δε θα του δημιουργήσει τραύμα το να γνωρίσει τους συντρόφους των γονιών του. Και το σύντροφο της Βανέσας τον έχει γνωρίσει. Δεν τα ψάχνω τόσο πολύ, θεωρώ πως όταν υπάρχουν ισχυρές βάσεις δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή. Αυτή ήταν η λογική μου».

«Δεν με ευχαριστεί ο τρόπος που ζούμε στην Ελλάδα, η αγένεια, η ανομία. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είμαι ένας ευγενής άνθρωπος που κρατάει τους νόμους, που συμπεριφέρεται με πολλή αγάπη και ευγένεια στην καθημερινότητά του. Αυτό το πράγμα το έχω βρει μόνο στα ταξίδια μου και κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Για αυτό έχω κολλήσει τόσο πολύ με τα ταξίδια.

Δεν είναι θέμα μόνο το να πάω να δω ωραία μέρη, ωραία πράγματα και μουσεία και να περάσω καλά. Μου αρέσει ο τρόπος που ζω εκεί πέρα πηγαίνω για μεγάλα διαστήματα. Θα μπορούσαν να κάτσω και για ένα μήνα. Αν δεν είχα τον Ιάσονα θα ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα στη ζωή μου και να μείνω έξω» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.