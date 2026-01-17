Ιορδάνης Χασαπόπουλος για Γιώργο Παπαδάκη: «Είναι υποκρισία» λέει για σχόλια δημοσιογράφων μετά τον θάνατο του παρουσιαστή

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega και μίλησαν για την πορεία της εκπομπής που παρουσιάζουν αλλά και για τον θάνατο του εμβληματικού παρουσιαστή. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, με τη θλιβερή είδηση να βυθίζει στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε δάσκαλος για μια σειρά από δημοσιογράφους, που αργότερα έκαναν τη δική τους καριέρα. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, πολλά από τα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες ήταν υποκριτικά. Συνάδελφοι που δεν έλεγαν τα καλύτερα για τον παρουσιαστή, έκαναν στροφή 180 μοιρών, μετά τον θάνατό του.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα, ό,τι γνώμη κι αν έχει κάποιος για εκείνον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η ιστορία του πρωινού. Από εκείνον ξεκίνησαν όλα.

Τώρα βγαίνουνε και κάποιοι συνάδελφοι και λένε “ήσουν δάσκαλος” κι από πίσω δεν έλεγαν τα καλύτερα λόγια… Κι αυτό τώρα για τους νέους ανθρώπους είναι υποκρισία. Αν έλεγες κακά λόγια, μη βγαίνεις τουλάχιστον τώρα, ρε φίλε».

«Δεν ξέρω αν θα φύγουμε από το πρωινό ή αν θα κάνουμε κάτι άλλο σε άλλη ζώνη, είτε μαζί είτε χωριστά. Εγώ το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβω δηλαδή. Είχα ζηλέψει παλιότερα την εκπομπή που κάνει ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου το βράδυ, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά.

Πέρα απ’ το ότι το ‘χα ζηλέψει, λέω “κοίταξε τι ωραία εκπομπή” που λύνεται ο άλλος, μιλάει, κάνει, δείχνει, έχει χρόνο, είναι τελείως διαφορετικά, φέρνει κόσμο που μπορείς να τους αναδείξεις κιόλας. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω και καλά όμως. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, εγώ επειδή είμαι και πρωινός τύπος, λέω “παιδιά εδώ είμαστε μια χαρά”», είπε σε άλλο σημείο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.