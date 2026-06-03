Ιουλία Καλλιμάνη: «Μου έλεγαν ότι πρέπει να χάσω κιλά, με έπεισαν ότι έχω θέμα»

Για την πορεία της στο τραγούδι, την οικογένειά της αλλά και τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει μίλησε η Ιουλία Καλλιμάνη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 03.06.2026.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη, εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται την επιτυχία, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι να παραμένει κανείς προσγειωμένος, ανεξάρτητα από την αναγνώριση που μπορεί να γνωρίσει.

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«Επιτυχία για εμένα είναι να κοιτάζεις ψηλά, αλλά να πατάς τα πόδια σου στη γη. Να μη χάσεις τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στενή σχέση που διατηρεί με τη μητέρα και τον αδερφό της, περιγράφοντας μια οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς και καθημερινή επικοινωνία.

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«Ήμασταν εγώ, η μαμά μου και ο αδερφός μου. Η μαμά μου είναι φίλη μου, κολλητούλα μου, είναι προστατευτική. Μεγαλώσαμε μαζί, μας έκανε πολύ νέα. Μου αρέσει όλη αυτή η υπερπροστατευτικότητα που έχει. Έχω μάθει έτσι, να είμαστε όλη την ώρα στα τηλέφωνα», είπε.

Η Ιουλία Καλλιμάνη θυμήθηκε ακόμη την περίοδο που επηρεάστηκε από σχόλια για την εμφάνισή της, αποκαλύπτοντας πως σε νεαρή ηλικία πίστεψε ότι έπρεπε να αλλάξει το σώμα της για να προχωρήσει επαγγελματικά.

«Με έπεισαν ότι είχα θέμα με τα κιλά μου. Ήμουν και μικρούλα και έλεγα ότι κάτι ξέρει, αφού είναι μέσα στη δουλειά. Μου έλεγαν να χάσω κιλά. Ήμουν λίγο παραπάνω από αυτό που είμαι τώρα. Με επηρέασε. Δεν φταίει ο άλλος που μου το λέει, φταίει πώς νιώθουμε εμείς», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, μίλησε για το καθοριστικό περιστατικό που την ώθησε να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι, όταν εργαζόταν ως σερβιτόρα σε νυχτερινό μαγαζί.

«Δούλευα σε ένα μαγαζί βράδυ, σέρβιρα, και ήρθε ο Νίκος Γρίτσης, χωρίς να μου πει τίποτα, και μου λέει: “Άκου είσαι τραγουδίστρια, φύγε”. Με είχε ακούσει σε ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί μου είχαν δώσει το μικρόφωνο. Ήταν πολύ καρμικό», αποκάλυψε.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι ως παιδί ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή και ότι το τραγούδι αποτέλεσε για εκείνη έναν τρόπο να νικήσει τους φόβους και τις ανασφάλειές της.

«Εγώ ήμουν πολύ ντροπαλό παιδί. Εγώ οριακά δεν έλεγα το ποίημα μου στο σχολείο, έβαζα τα κλάματα. Το τραγούδι ήταν η μεγαλύτερη άσκηση αυτοπεποίθησης που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Το τραγούδι με βοήθησε να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Πολύ αλέγκρο και εξωστρεφές».

Ακόμη, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας ότι ποτέ δεν αμφισβήτησε το όνειρό της για το τραγούδι, αλλά προβληματίστηκε για το πώς θα μπορούσε να το συνδυάσει με τη δημιουργία οικογένειας.

«Κανείς δε μου είπε να παρατήσω το τραγούδι. Η μαμά μου τον πρώτο καιρό με ρωτούσε αν ήμουν σίγουρη για την επιλογή μου. Το μόνο που με φρέναρε ήταν οι έρωτες. Το κλασικό που λέμε εμείς οι γυναίκες, μήπως σταματήσω να κάνω οικογένεια. Δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει συνδυαστικά», κατέληξε.