Ηρώ Μουκίου για το πρόβλημα υγείας της: Με είχαν για τον άλλο κόσμο, φοβήθηκα πάρα πολύ το χειρουργείο

Η Ηρώ Μουκίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας (26-01-2026) και μεταξύ άλλων, μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από λίγους μήνες. Η ηθοποιός περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση που βρέθηκε και τα δικά της συναισθήματα, εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Πλέον είναι καλά και προσπαθεί να αφήσει οριστικά πίσω τα όσα πέρασε.

Όπως ανέφερε η Ηρώ Μουκίου, φοβήθηκε τόσο όταν διαπίστωσε το πρόβλημα υγείας, όσο και όταν ενημερώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η πίστη και η στήριξη του συζύγου της, την όπλιση με θάρρος και κουράγιο. Η μάχη που έδωσε η ηθοποιός στα χέρια των γιατρών στέφθηκε από επιτυχία.

«Είχα μια μεγάλη κύστη στην σπονδυλική στήλη. Είχα συμπτώματα όταν την αντιλήφθηκα. Είχα αταξία στο βάδισμα, είχα προβλήματα στην καθημερινότητά μου. Πόνους ισχυρούς. Έναν πόνο τεράστιο στην στομαχική κοιλιακή περιοχή και είχα και πρόβλημα στο αναπνευστικό», περιέγραψε η Ηρώ Μουκίου για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ το χειρουργείο αλλά δεν είναι μόνο το χειρουργείο είναι και το πριν. Το ψάξιμο να βρεις τι όγκος είναι αυτός. Αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Αν είναι κακοήθης είναι 6 μήνες ζωής αν είναι καλοήθης θέλουμε χειρουργείο 8 ώρες στο νωτιαίο μυελό στη σπονδυλική στήλη. Ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου και νομίζω ενισχύθηκε περισσότερο. Το θαύμα ήταν μπροστά μου έκδηλο. Με είχαν για τον άλλο κόσμο έτσι κι αλλιώς. Σε μια τέτοια επέμβαση πάντα υπογράφεις ότι δεδομένο δεν θα έχει κάποιες από τις νοητικές ή κινητικές λειτουργίες. Τα υπογράφεις γιατί είναι δύσκολο χειρουργείο. Εγώ σε 3 μήνες οδηγούσα και περπατούσα», εξομολογήθηκε επίσης η Ηρώ Μουκίου.

«Έχω τάμα στον Άγιο Νεκτάριο και πηγαίνω με τα πόδια 8 χιλιόμετρα», αποκάλυψε για την πίστη της. Στη συνέχεια, η Ηρώ Μουκίου αναφέρθηκε στον σύζυγό της, ο οποίος μένει μόνιμα στην Λάρισα και εκείνη στην Αθήνα, ωστόσο είναι 25 χρόνια μαζί. «Μυστικά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν. Είμαστε μαζί 25 χρόνια. Πάντα ζούσε εκείνος εκεί κι εγώ εδώ. Είναι δύσκολο και κλυδωνίζεται κι περνάνε σκέψεις πονηρές και ζήλια αλλά υπάρχει βάση που είναι η αγάπη», είπε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ηρώ Μουκίου είχε αναφερθεί στην καριέρα της και στο ρόλο που έπαιξε η εξωτερική της εμφάνιση.