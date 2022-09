Η Ντόλι Πάρτον θα κάνει την αγάπη της για τα σκυλιά, επάγγελμα. Η τραγουδίστρια της κάντρι κάνει το ντεμπούτο της με το «Doggy Parton», μια σειρά ρούχων και αξεσουάρ για σκύλους.

«Η αγάπη μου για τα κατοικίδια είναι πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει η Ντόλι Πάρτον σε δελτίο Τύπου. «Αυτό με ενέπνευσε να ξεκινήσω τη δική μου σειρά “Doggy Parton”, με ρούχα, αξεσουάρ, παιχνίδια και πολλά άλλα με λίγη από την αισθητική της Ντόλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Thank you all for the wonderful response to our first Doggy Parton collection! ❤️🐾 https://t.co/tbt0P8NeOR pic.twitter.com/PQ4MHo4Shm