Ιβάν Σβιτάιλο: Μου πήραν το δίπλωμα οδήγησης, ήμουν ελάχιστα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Ο Ιβάν Σβιτάιλο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα, για την επαγγελματική πορεία του, αλλά και για το λόγο που του αφαιρέθηκε πριν από λίγους μήνες, το δίπλωμα οδήγησης. Όπως είπε ήταν ελάχιστα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, όταν του έγινε αλκοτέστ, αλλά το όνομά του δεν βγήκε στη δημοσιότητα.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες. Αρκέστηκε να πει πως είχε πιει ένα ποτήρι κρασί, αλλά αυτό όπως ανέφερε, ήταν αρκετό για να βγει θετικό το αλκοτέστ που του έγινε στην Σταδίου και να του κατασχεθεί το δίπλωμα οδήγησης. Τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης των σχετικών μέτρων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τονίζοντας πως είναι προτιμότερο να μην πίνει κανείς και να παίρνει ταξί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με το αλκοόλ προσπαθώ να μην ξεπερνάω το όριο. Θέλει μία μόνιμη προσοχή για μια ζωή, γιατί είναι γύρω μας και είναι παντού, είναι μέσα στον τρόπο ζωής μας. Επίσης, ας πούμε, πριν από ένα διάστημα μου πήραν το δίπλωμα. Ήμουν ελάχιστα πάνω από το όριο και μάλιστα συνέπεσα με όλους τους υπόλοιπους (Χρήστο Μάστορα, Δήμητρα Ματσούκα, Βασίλη Μπισμπίκη) απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου», αποκαλύπτει ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Σε άλλο σημείο εξομολογείται για την επαγγελματική πορεία του: «Η ομορφιά ήταν ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πολλές ταμπέλες. Γιατί όταν είναι κάτι πολύ όμορφο, θέλει οπωσδήποτε κάποιος να το λερώσει. Όταν κάποιος είναι πολύ άσχημος, το ίδιο. Ευτυχώς, εγώ ανακάλυψα τον εαυτό μου πολύ αργά. Είπα ότι, κοίταξε να δεις, εγώ για κάποιο λόγο μετράω… ή έχω την προσοχή».

«Επειδή έκανα χορό, ή χορεύεις ή δεν χορεύεις. Είτε όμορφος είσαι είτε άσχημος, πρέπει να χορέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όμορφοι και όταν χορεύουν γίνονται άσχημοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άσχημοι και ανεβαίνοντας στη σκηνή σου “φεύγουν τα σαγόνια”. Από την ενέργεια, από τη γοητεία, από τον τρόπο… δεν ξέρεις τι είναι αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπότε, ευτυχώς, δεν εστίασα ποτέ σε αυτό, δεν ασχολήθηκα ποτέ με το μόντελινγκ, δεν με ενδιέφερε. Μου το είχαν προτείνει. Όταν βλέπουν ένα σώμα, ξέρεις, θέλουν να το… Απλά δεν μπορούσα να μπω εγώ σε αυτό με τίποτα, το έβρισκα ρηχό», περιγράφει.

Προ μηνών ο Ιβάν Σβιτάιλο είχε παραχωρήσει δηλώσεις για τη Eurovision, που είχαν συζητηθεί. «Εγώ δεν θα μπορούσα να αφήσω το παιδί μου να δει αυτόν τον διαγωνισμό αν ήταν κάτω των 12, με τίποτα» είχε πει μεταξύ άλλων.