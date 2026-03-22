Ήβη Αδάμου: Για να επιβιώσεις στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας θέλει και λίγη αλητεία

Η Ήβη Αδάμου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας, στην οποία δραστηριοποιείται.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» ήταν το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026). Η Ήβη Αδάμου παραδέχτηκε ότι έχει περάσει δυσκολίες, αλλά αγαπάει τη δουλειά της.

Μάλιστα, τόνισε ότι χρειάζεται να έχεις και λίγη αλητεία για να επιβιώσεις.

«Είναι αλήθεια αυτό! Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις και παρόλα αυτά επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω.

Αγαπώ αυτό που κάνω και θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Δεν θα φύγω εγώ, θα φύγετε εσείς! Εγώ θα μείνω», είπε η Ήβη Αδάμου.