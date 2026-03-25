Jeremy Meeks, ο πιο «σέξι κατάδικος»: Φυλακή με ξύλο, γυμνές φωτογραφίες από θαυμάστριες και πασαρέλες

Ο Τζέρεμι Μικς είχε γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά σε ένα βράδυ, όταν η φωτογραφία από τη σύλληψή του στο Στόκτον της Καλιφόρνια έγινε viral το καλοκαίρι του 2014. Η εικόνα του, με τα γαλανά μάτια και τα έντονα χαρακτηριστικά από το αρχείο της αστυνομίας φιγούραρε σε όλο το διαδίκτυο και ξαφνικά τον αποκαλούσαν τον «πιο σέξι κατάδικο του κόσμου». Ακολούθησε καριέρα ως μοντέλο όταν αποφυλακίστηκε το 2016 έχοντας εμφανιστεί σε επιδείξεις μόδας.

Ο Τζέρεμι Μικς συνελήφθη το 2014 με την κατηγορία της οπλοκατοχής και συμμετοχής σε συμμορία και όταν οι αστυνομικές αρχές της Καλιφόρνια ανέβασαν τη φωτογραφία του στο σάιτ τους έγινε χαμός. Έκτοτε πήρε το παρατσούκλι του «πιο σέξι κατάδικου στον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από μερικά χρόνια έγραψε την αυτοβιογραφία του «Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks», ενώ ασχολείται και με φιλανθρωπικές δραστηριότητες για νέους από μειονοτικές ομάδες, προσπαθώντας να τους βοηθήσει να αποφύγουν την εγκληματικότητα και την κουλτούρα των συμμοριών.

Πρόσφατα εμφανίστηκε στο podcast «Inside True Crime», όπου μίλησε με τον Μάθιου Κοξ για τον αντίκτυπο που είχε πάνω του η φωτογραφία από το αρχείο της αστυνομίας που τον έκανε διάσημο, ενώ βρισκόταν ακόμα στη φυλακή.

Ο Μικς είπε στο podcast ότι δεν είχε λογαριασμούς στα social media, οπότε όταν του είπαν ότι είχε γίνει viral δεν κατάλαβε πραγματικά τι σήμαινε αυτό. Άρχισε να συνειδητοποιεί το μέγεθος της φήμης του όταν είδε τη φωτογραφία του από τη σύλληψη στην τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα έλεγα ότι την τρίτη μέρα, τότε ήταν που… πλημμύρισα από γράμματα από όλο τον κόσμο. Πιθανότατα λάμβανα 300 γράμματα την ημέρα», θυμάται.

Ο Μικς είπε ότι του έστελναν «γυμνές φωτογραφίες» και «επιταγές» και ότι ήταν «πάρα πολλά», οπότε δεν μπορούσε καν να διαβάσει όλα όσα του έστελναν και άρχισε να μοιράζει τις φωτογραφίες. «Τότε άρχισε το μίσος από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους», είπε στο podcast.

«Στο δικαστήριο, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα υπήρχαν 100 δημοσιογράφοι και όλοι μαλώνανε μεταξύ τους για καλύτερες γωνίες λήψης, ενώ ο δικαστής φώναζε. Ήταν σαν ζωολογικός κήπος εκεί μέσα. Είχα πάει στο δικαστήριο 100 φορές και ποτέ δεν ήταν έτσι», ανέφερε.

Ο Μικς ισχυρίστηκε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «τον έσπαγαν στο ξύλο για κάποιο διάστημα» και ότι ήταν «θυμωμένος» μαζί τους.

Δήλωσε πως δεν είχε ποτέ προβλήματα με τους συγκρατούμενούς του και ότι αν υπήρξαν ποτέ περιστατικά, «ήταν πάντα αυτός ο επιτιθέμενος».

Μάλιστα είπε πως τον απογοήτευε όταν άγνωστοι προσπαθούσαν να τον επισκεφτούν στη φυλακή, καθώς του «έκλεβαν» χρόνο επισκεπτηρίου που θα μπορούσε να είχε δοθεί στην οικογένειά του.

Πριν γίνει viral, ο Μικς πέρασε πάνω από 10 χρόνια σε ιδρύματα ανηλίκων και φυλακές για διάφορα αδικήματα. Το 2024 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, στην οποία αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του. Αναλογιζόμενος την πορεία του μετά τη φυλακή, είχε δηλώσει στο BuzzFeed το 2020: «Ήταν ένα τρελό, τρελό ταξίδι, αλλά νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο».

Ο Μικς είναι πατέρας δύο αγοριών. Έγινε για πρώτη φορά πατέρας με την πρώην σύζυγό του, Μελίσα Μικς, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, Jeremy Jr. Αργότερα, το 2018, απέκτησε έναν δεύτερο γιο, τον Jayden, με την κληρονόμο της Topshop, Chloe Green.

Τον Απρίλιο του 2024, ο Μικς δήλωσε στο People ότι ήταν ελεύθερος, μετά το τέλος της διετούς σχέσης του με τη Green το 2019. «Είμαι μόνος. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στον εαυτό μου», είπε.