Jerry Adler: Πέθανε ο «Hesh» της θρυλικής σειράς «The Sopranos» και και βετεράνος του Μπρόντγουεϊ

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο βετεράνος ηθοποιός Τζέρι Άντλερ, γνωστός από τις σειρές «The Sopranos», «The Good Wife» και «Rescue Me». Υπήρξε και σκηνοθέτης – διευθυντής στο Μπρόντγουεϊ.

Ο γεννημένος στο Μπρούκλιν βετεράνος ηθοποιός, είχε συνεργαστεί με αστέρες όπως η Τζούλι Αντριους, η Αντζελα Λάνσμπερι και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον για πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στον ύπνο του» το Σάββατο (23.08.2025), ανέφεραν εκπρόσωποι της οικογένειάς του, σύμφωνα με το Associated Press και το Fox News.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο φίλος του, Φρανκ Τζ. Ράιλι, γράφοντας στο X (πρώην Twitter):

«Ο σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μου Τζέρι Άντλερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Τον γνωρίζετε από έναν από τους εμβληματικούς ρόλους του ή από πολλές εμφανίσεις του ως guest. Όχι κι άσχημα για κάποιον που δεν ξεκίνησε να παίζει μέχρι τα 65 του».

Στη σειρά του HBO «The Sopranos», ο Άντλερ υποδύθηκε τον Χες Ράμπκιν, έναν Εβραίο συνεργάτη του Τόνι Σοπράνο (Τζέιμς Γκαντολφίνι), του οποίου η σοφία καθοδηγούσε τον μαφιόζο αρχηγό.

Εμφανίστηκε επίσης ως ο κυνικός δικηγόρος Χάουαρντ Λάιμαν στο «The Good Wife» και στο spin-off «The Good Fight». Στη σειρά «Rescue Me» του FX είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο ως ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Νέας Υόρκης, Σίντνεϊ Φάινμπεργκ.

Ποιος ήταν ο Τζέρι Άντλερ

Ο Άντλερ εργάστηκε ως διευθυντής σκηνής και σκηνοθέτης σε περισσότερες από 50 παραγωγές του Μπρόντγουεϊ. Ανέλαβε την πρώτη του δουλειά, ενώ ήταν ακόμη στο πανεπιστήμιο, καθώς ο πατέρας του εργαζόταν ήδη στη θεατρική βιομηχανία.

Ήταν διευθυντής σκηνής το 1956 στο «Ωραία μου κυρία», με πρωταγωνίστρια την 20χρονη τότε Τζούλι Αντριους, και στο Coco το 1969, όπου η Κάθριν Χέπμπορν υποδύθηκε την ιδρύτρια του οίκου μόδας Chanel.

Το 1977 επέβλεψε στην παραγωγή του μιούζικαλ «Ανι», και στο θεατρικό έργο «Κάμελοτ» το 1980, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Μπήκε στον κόσμο της τηλεόρασης τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, διευθύνοντας σκηνικά σειρά από παραγωγές, που απέσπασαν αρκετά βραβεία Tony.

Ενώ ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί, ο Άντλερ άρχισε να δέχεται προσκλήσεις για να αναλάβει ο ίδιος ρόλους. Η αρχή έγινε έπειτα από τηλεφώνημα φίλου του, ο οποίος του έκανε casting για την ταινία «Το μάτι του Ρεπόρτερ» το 1992.

Στη συνέχεια, ανέλαβε κινηματογραφικούς ρόλους σε διάφορες ταινίες, μεταξύ των οποίων, οι «Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν» το 1993, καθώς και στη σειρά «Getting Away with Murder» του 1996.

Έγινε διάσημος για τον ρόλο του στη σειρά του HBO, «Οι Σοπράνος» – ως σύμβουλος του αρχηγού της μαφίας. Αργότερα, ανέλαβε ρόλους στις σειρές The Good Wife του CBS, The Good Fight, και στο Rescue Me του FX.

Ακόμη υποδύθηκε τον ραβίνο στο Northern Exposure του CBS και τον μάστορα στο Mad About You του NBC.

Ο Τζέρι Άντλερ επέστρεψε στο Μπρόντγουεϊ για να κλείσει την καριέρα στο ως ηθοποιός με το έργο Taller than a Dwarf το 2000 και στη συνέχεια στο Fish in the Dark το 2015.

Πληροφορίες από BBC