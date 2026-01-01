Κάιλι Μινόγκ: Χωρίς μακιγιάζ, με πιτζάμες και μια κούπα καφέ στα χέρια, στην πρώτη ανάρτηση του 2026

Η Κάιλι Μινόγκ κάθεται στον πάγκο της κουζίνας της και ποζάρει με τις πιτζάμες της, στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά την αλλαγή του χρόνου. Στα 57 της χρόνια παραμένει λαμπερή και δεν διστάζει να ποζάρει χωρίς μακιγιάζ.

Η τραγουδίστρια δημοσιοποίησε φωτογραφίες στο Instagram. Στα στιγμιότυπα, η Κάιλι Μινόγκ προβάλλει τη φυσική της εικόνα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, σημείωσε : «Καλημέρα 2026! Εις υγείαν», στέλνοντας ένα σύντομο μήνυμα με ευχές για τη νέα χρονιά στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κάιλι Αν Μινόγκ γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1968 και είναι Αυστραλή τραγουδίστρια της ποπ, στιχουργός και ηθοποιός. Η λαμπρή καριέρα της στον χώρο του μουσικού πενταγράμμου μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχει καταφέρει να πουλήσει περισσότερο από 80 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Έτσι, δικαίως θεωρείται η πιο επιτυχημένη Αυστραλιανή καλλιτέχνιδα όλων των εποχών.

Το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκε στην Ελλάδα για συναυλία και ανέφερε πως κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας, φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. «Μου αρέσουν όλα τα προφανή πράγματα, το φαγητό, η θάλασσα, ο καιρός, αλλά για μένα αυτό που ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποι εδώ, η ανοιχτή καρδιά, οι καλές στιγμές, η πολύ, πολύ φιλόξενη ατμόσφαιρα και ότι με κάνετε να νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου» είπε η Κάιλι Μινόγκ.

Με το άλμπουμ «Tension II», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024, η Κάιλι Μινόγκ έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κατάφερε να έχει τουλάχιστον ένα Νο.1 δίσκο στα UK charts κάθε δεκαετία, από το 1980 μέχρι και σήμερα.