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Η Εβίτα Αγαΐτση σε στιγμές χαλάρωσης στο σαλόνι της – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram

Η ηθοποιός γνωστοποίησε πριν από έναν μήνα ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο και η αποκάλυψη έχει συγκινήσει τους θαυμαστές της
Εβίτα Αγαΐτση
Η Εβίτα Αγαΐτση
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Η ταλαντούχα ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση μοιράστηκε στο Instagram τρεις νέες φωτογραφίες της από τις στιγμές χαλάρωσης στο σαλόνι του σπιτιού της, με μία χαριτωμένη σκυλίτσα.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ταμπού», που προβλήθηκε πριν από δύο χρόνια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και είχε την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου, πριν από περίπου έναν μήνα αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Η όμορφη ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση από τότε μοιράζεται συχνά υλικό από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με θάρρος την ασθένεια και αποτελεί παράδειγμα για αμέτρητους άλλους ανθρώπους.

Η ηθοποιός τη Δευτέρα (31.08.2026) μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της στο Instagram.

«Τα κορίτσια χαλαρώνουν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στα τέλη του Ιουλίου, η 31χρονη Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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