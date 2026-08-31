Η Κατερίνα Καινούργιου για shopping therapy με την 5 μηνών κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου μετά από στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Πάρο και άλλους ειδυλλιακούς προορισμούς της Ελλάδας, έχει επιστρέψει στη βάση της στην Αθήνα και βρίσκεται σε φάση προετοιμασιών με αφορμή τη νέα σεζόν που ξεκινάει.

Η λαμπερή παρουσιάστρια παραμένει στο δυναμικό του ALPHA και για 6η χρονιά θα παρουσιάζει την εκπομπή «Super Κατερίνα». Τη Δευτέρα (31.08.2026) η Κατερίνα Καινούργιου πήγε για ψώνια με την κορούλα της, η οποία σε λίγες ημέρες θα γίνει 5 μηνών και μοιράστηκε μία cute πόζα της μικρής Ξένιας στο Instagram.

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«Shopping time», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της και μοιράστηκε μία χαριτωμένη φωτογραφία, που φαίνεται το πόδι της κόρης της.

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα μέσω του Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου φέτος το καλοκαίρι απόλαυσε τις πρώτες οικογενειακές διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 3 Απριλίου 2026, επέλεξε την Πάρο για τις πρώτες διακοπές, ενώ έκανε και αποδράσεις σε Αντίπαρο και Μύκονο. Μάλιστα, η επιλογή της Πάρου δεν είναι τυχαία, καθώς ο επιχειρηματίας σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί.