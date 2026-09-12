Ο Αντώνης Ρέμος έκλαψε στην συναυλία του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Έφυγες νωρίς»

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Αντώνης Ρέμος, στην αρχή της μεγάλης συναυλίας που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στην μουσική. Ο γνωστός τραγουδιστής, «λύγισε» την ώρα που μιλούσε για τον συνάδελφο και φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) από ανακοπή.

Ο θάνατος του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη δεν συντάραξε μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ολόκληρη η χώρα θρηνεί έναν σπουδαίο τραγουδιστή και μεγάλο καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην σύγχρονη ελληνική μουσική. Όλοι υποκλίνονται στο ταλέντο του, ανάμεσά τους και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έχοντας χαράξει την δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι, τίμησε την μνήμη του 54χρονου τραγουδιστή με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

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Ο Αντώνης Ρέμος, διοργάνωσε μια μοναδική συναυλία στη Νέα Παραλία στην Θεσσαλονίκη, την γενέτειρά του. Με είσοδο ελεύθερη, ο τραγουδιστής προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους σε μία μεγάλη γιορτή στην οποία ερμήνευσε τις τεράστιες επιτυχίες του που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του ελληνικού ρεπερτορίου για τρεις δεκαετίες.

Ωστόσο, κατά την έναρξη της συναυλίας ο Αντώνης Ρέμος δεν μπόρεσε να μην κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην Γιώργο Μαζωνάκη. Στην μεγάλη σκηνή που στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο video wall εμφανίστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μαζωνάκη.

Χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκαν στη Νέα Παραλία χειροκρότησαν δυνατά στη μνήμη του τραγουδιστή, του οποίου η απώλεια είναι τεράστια και συγκλόνισε ολόκληρη την χώρα.

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«Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε με δάκρυα στα μάτια ο Αντώνη Ρέμος, ο οποίος είχε μαζί του στην σκηνή δύο στενούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος ξεκίνησε να τραγουδά το «Ανήκω σε ‘μένα», μία από τις τεράστιες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι στίχοι τις οποίας το βράδυ του Σαββάτου «χτυπούσαν» όσους τους άκουγαν. Αμέσως το κοινό συγκινημένο τραγούδησε μαζί με τον ερμηνευτή, έχοντας υψωμένους τους φακούς από τα κινητά τηλέφωνα.

Η Νέα παραλία έγινε μεγάλη «παραλία με αστέρια» και φωνές του κόσμου έγιναν μια με την ελπίδα ότι έφτασε αρκετά ψηλά για να την ακούσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.