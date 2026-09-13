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Ο Φώτης Σεργουλόπουλος επιστρέφει στο θέατρο – Ανεβάζει το «Παρτάλι» τον Νοέμβριο

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θα συνεργαστεί με τον Φωκά Ευαγγελινό στο έργο «Το Παρτάλι» του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, με την πρεμιέρα τους να έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μαβίλη
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος
Ο Φώτης Σεργουλόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, αυτόν της υποκριτικής, επιστρέφει από αυτό το φθινόπωρο ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, που συνεχίζει και φέτος στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 μαζί με τη Τζένη Μελιτά, ανακοίνωσε μέσα από τα social media πως ανεβαίνει ξανά στο θεατρικό σανίδι μετά από χρόνια.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θα συνεργαστεί με τον Φωκά Ευαγγελινό στο έργο «Το Παρτάλι» του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, με την πρεμιέρα τους να έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μαβίλη.

«Με τον Θεόδωρο Γρηγοριάδη και τον Φωκά Ευαγγελινό γνωριζόμαστε από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μια παρέα τότε με πολλά κοινά και όνειρα, ενώ το μέλλον μας επιφύλασσε να μας ενώσουν πολλά περισσότερα.

«Το Παρτάλι» γράφτηκε ως μυθιστόρημα το 2001 και τώρα 25 χρόνια μετά ήρθε με αυτόν τον μονόλογο να ενώσει και πάλι αυτή τη παρέα που μεγαλώνει και να σας παρουσιάσουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που μας έμαθε το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη. Από 11/11 στο θέατρο Μαβίλη», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση με την αφίσα της παράστασης.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης.

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