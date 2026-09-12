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Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από έξι χρόνια απουσίας και ο κόσμος την αποθέωσε

Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out
REUTERS
REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Η Σελίν Ντιόν ξεκίνησε το Σάββατο (12/9/26), φανερά συγκινημένη, την πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει, σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από απουσία άνω των έξι ετών.

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Σελίν Ντιόν με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της «On ne change pas».

Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.

Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.

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Céline Dion de retour sur scène ce soir à #Paris 🇫🇷, interprétant notamment “My heart will go on” pic.twitter.com/qmvl5HSDtE

— Regards Croisés (@RegardsCroise) September 12, 2026

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.

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