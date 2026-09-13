Καθάρισμα πλυντηρίου ρούχων: Ο σωστός τρόπος να καθαρίσεις λάστιχο και φίλτρο

Το σημείο που συνήθως αποκαλύπτει πρώτο την κατάσταση ενός πλυντηρίου είναι το λάστιχο γύρω από την πόρτα.

Αν το τραβήξετε ελαφρά προς τα έξω, στις πτυχές του μπορεί να βρείτε νερό, χνούδια, τρίχες, υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού και, σε πιο παραμελημένες περιπτώσεις, μαύρα στίγματα από μούχλα.

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Δεν είναι τυχαίο.

Το λάστιχο παραμένει υγρό μετά τον κύκλο πλύσης και οι πτυχές του λειτουργούν σαν μικρές «τσέπες» όπου παγιδεύονται υπολείμματα.

Οι κατασκευαστές επισημαίνουν ότι η υγρασία, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού και οι συνεχόμενες πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν τη δημιουργία επικαθίσεων και μούχλας.

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Το λάστιχο θέλει καθάρισμα, όχι απλώς ένα πέρασμα

Πριν από οποιαδήποτε εργασία, το πλυντήριο πρέπει να είναι άδειο και εκτός λειτουργίας.

Τραβήξτε προσεκτικά τις πτυχές του λάστιχου και απομακρύνετε με το χέρι ό,τι έχει εγκλωβιστεί εκεί: χνούδια, τρίχες, χαρτάκια, μικρά αντικείμενα. Στη συνέχεια περάστε όλη την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί και κατάλληλο ήπιο καθαριστικό, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή στα δημοφιλή «κόλπα» του διαδικτύου. Δεν υπάρχει μία λύση που να είναι ασφαλής για κάθε πλυντήριο.

Η Bosch, για παράδειγμα, προειδοποιεί να μην χρησιμοποιούνται λειαντικά ή επιθετικά καθαριστικά στο λάστιχο, ενώ διαφορετικοί κατασκευαστές δίνουν διαφορετικές οδηγίες για προϊόντα με βάση τη χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά.

Άρα, το σημαντικότερο είναι να μην αναμειγνύετε ποτέ χλωρίνη με ξίδι ή άλλα καθαριστικά και να ακολουθείτε το εγχειρίδιο του συγκεκριμένου μοντέλου.

Μετά το καθάρισμα, σκουπίστε σχολαστικά το λάστιχο, ιδιαίτερα στο εσωτερικό των πτυχών. Η υγρασία που θα μείνει εκεί είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε.

Το φίλτρο είναι το άλλο σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάτε

Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης βρίσκεται συνήθως χαμηλά, πίσω από ένα μικρό καπάκι στην πρόσοψη, αλλά η θέση και ο τρόπος πρόσβασης διαφέρουν ανά μοντέλο.

Εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Πριν ανοίξετε το φίλτρο, ελέγξτε το εγχειρίδιο του πλυντηρίου και προετοιμάστε ένα ρηχό δοχείο ή πετσέτες, επειδή μπορεί να βγει νερό. Σε αρκετά μοντέλα υπάρχει και μικρός σωλήνας αποστράγγισης για την απομάκρυνση του νερού πριν ξεβιδωθεί το φίλτρο.

Η Samsung, για παράδειγμα, συστήνει να αποστραγγίζεται πρώτα το νερό και στη συνέχεια να αφαιρείται το φίλτρο, ώστε να καθαριστεί από υπολείμματα και βρωμιά.

Στο φίλτρο μπορούν να καταλήξουν χνούδια, τρίχες, μικρά αντικείμενα και άλλα υπολείμματα. Για ένα σπίτι με σκύλο ή γάτα, το συγκεκριμένο σημείο αξίζει ακόμη περισσότερη προσοχή, επειδή οι τρίχες και το χνούδι από κουβέρτες, πετσέτες και καλύμματα κατοικίδιων καταλήγουν τελικά στο σύστημα αποστράγγισης.

Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ελέγξτε προσεκτικά και την περιοχή γύρω από την αντλία. Η LG, για παράδειγμα, συνιστά τακτικό καθάρισμα του φίλτρου και αναφέρει ως ενδεικτικό διάστημα τους έξι μήνες, με τη συχνότητα να εξαρτάται από τη χρήση.

Για όσους έχουν σκύλο ή γάτα, η συντήρηση αλλάζει

Σε ένα σπίτι χωρίς κατοικίδια, ένα πλυντήριο μπορεί να συγκεντρώνει κυρίως χνούδι, σωματικά κατάλοιπα και υπολείμματα απορρυπαντικού. Με ένα κατοικίδιο στο σπίτι, προστίθενται τρίχες και σωματίδια από το τρίχωμα, ενώ συχνά πλένονται και αντικείμενα που είναι πολύ πιο βρόμικα από τα καθημερινά ρούχα: κρεβάτια, κουβέρτες, πετσέτες, καλύμματα και υφάσματα που χρησιμοποιεί το ζώο.

Γι’ αυτό έχει νόημα να μην περιμένετε να εμφανιστεί άσχημη μυρωδιά για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Αν πλένετε συχνά αντικείμενα κατοικίδιων, το λάστιχο και το φίλτρο χρειάζονται συχνότερο έλεγχο.

Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος. Η «βρωμιά» που θέλουμε να απομακρύνουμε από τα υφάσματα δεν είναι πάντα ορατή. Μελέτες έχουν δείξει ότι το πλύσιμο μπορεί να απομακρύνει σημαντικές ποσότητες αλλεργιογόνων από ακάρεα και γάτες, ενώ η θερμοκρασία και ο αριθμός των ξεβγαλμάτων επηρεάζουν την απομάκρυνση αλλεργιογόνων από κλινοσκεπάσματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα βρόμικο πλυντήριο «προκαλεί» αλλεργίες. Σημαίνει όμως ότι, σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν αλλεργίες, έχει μεγαλύτερη σημασία ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο να μην έχει συσσωρευμένα υπολείμματα, μούχλα και χνούδια.

Αν υπάρχει αλλεργία, το πλύσιμο θέλει λίγο διαφορετική λογική

Για τα κλινοσκεπάσματα, τις πετσέτες και άλλα υφάσματα που το επιτρέπουν, η υψηλότερη θερμοκρασία μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μείωση των ακάρεων. Έρευνα έχει δείξει ότι πλύσιμο στους 60°C με απορρυπαντικό μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τα υπολείμματα αλλεργιογόνων από ακάρεα και γάτες.

Δεν χρειάζεται όμως να πλένονται όλα στους 60°C. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι αυτή που επιτρέπει η ετικέτα του υφάσματος και οι οδηγίες του πλυντηρίου. Για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, άλλωστε, έχει σημασία και το ίδιο το πλύσιμο με απορρυπαντικό, όχι μόνο η θερμοκρασία.

Για όσους έχουν ευαισθησία σε ακάρεα, οι οδηγίες της American Academy of Allergy, Asthma & Immunology δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο τακτικό πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία μειώνει τα επίπεδα αλλεργιογόνων.

Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι ο τρίτος ένοχος

Αν τραβήξετε το συρτάρι προς τα έξω, είναι πιθανό να δείτε ένα παχύ στρώμα από απορρυπαντικό ή μαλακτικό, ιδιαίτερα στις γωνίες και στα σημεία όπου περνάει το νερό.

Αφαιρέστε το συρτάρι, ξεπλύνετέ το με χλιαρό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή παλιά οδοντόβουρτσα για τα δύσκολα σημεία. Καθαρίστε επίσης την υποδοχή του συρταριού πριν το επανατοποθετήσετε. Η τακτική αφαίρεση των υπολειμμάτων αποτελεί μέρος των οδηγιών συντήρησης αρκετών κατασκευαστών.

Και μετά το πλύσιμο;

Το πιο απλό βήμα είναι και αυτό που συχνά παραλείπεται: μην κλείνετε αμέσως την πόρτα.

Βγάλτε τα ρούχα μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, σκουπίστε το νερό από το λάστιχο και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για το συρτάρι του απορρυπαντικού. Η παρατεταμένη υγρασία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν στη μούχλα και στις δυσάρεστες οσμές να επιστρέψουν.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει καθαρότερα ρούχα. Τα υπολείμματα μπορούν να συσσωρεύονται στο λάστιχο, στο συρτάρι και σε άλλα σημεία του πλυντηρίου.

Πόσο συχνά χρειάζεται καθάρισμα;

Δεν υπάρχει ένας αριθμός που να ταιριάζει σε όλα τα σπίτια. Οι οδηγίες διαφέρουν ανά κατασκευαστή και μοντέλο. Σε γενικές γραμμές, όμως, το λάστιχο αξίζει έναν γρήγορο έλεγχο και σκούπισμα συχνά, ενώ το φίλτρο και το συρτάρι πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Αν υπάρχουν κατοικίδια, πολλά πλυσίματα ή συχνό πλύσιμο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, ο έλεγχος μπορεί να χρειάζεται συχνότερα. Αντίστοιχα, σε ένα σπίτι όπου υπάρχει αλλεργία, δεν έχει νόημα να περιμένει κανείς να εμφανιστεί μυρωδιά ή μαύρα σημάδια για να ασχοληθεί με το πλυντήριο.

Το βασικό είναι να αντιμετωπίζεται ως συσκευή που χρειάζεται συντήρηση και όχι ως ένα κουτί μέσα στο οποίο μπαίνουν βρόμικα ρούχα και βγαίνουν καθαρά. Ένα στεγνό λάστιχο, ένα καθαρό φίλτρο, καθαρό συρτάρι και τακτικός κύκλος συντήρησης κάνουν περισσότερη δουλειά από οποιοδήποτε viral «κόλπο» καθαρισμού.

Σημαντικό: Αν η μούχλα έχει εισχωρήσει βαθιά στο λάστιχο και επιμένει μετά τον καθαρισμό ή το λάστιχο έχει φθαρεί, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε με όλο και ισχυρότερα χημικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι κατασκευαστές συνιστούν αξιολόγηση και, όταν απαιτείται, αντικατάσταση του λάστιχου από τεχνικό.