Καίτη Γαρμπή: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή – Το ατύχημα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Λαχτάρησαν οι θεατές με το ατύχημα που έπαθε η Καίτη Γαρμπή, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ του Σαββάτου (12/9/26).

Ενώ ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη και η Καίτη Γαρμπή είχε ολοκληρώσει το δικό της κομμάτι πάνω στη σκηνή, η αγαπημένη τραγουδίστρια γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, προκαλώντας λαχτάρα στον κόσμο που παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν.

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Αμέσως ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έτρεξαν να σηκώσουν την Καίτη Γαρμπή, με τον τραγουδιστή να σχολιάζει: «Μας έχουν φάει με τα μάτια τους!».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια σηκώθηκε, είπε ότι είναι καλά και έφυγε από τη σκηνή περπατώντας, δίνοντας τέλος στην αγωνία του κόσμου.