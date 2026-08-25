Ευγενία Σαμαρά: Βουτιές σε φυσική λίμνη μέσα σε σπήλαιο – «Ο νέος μου έρωτας στη φύση»

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές στο Μεξικό και μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δίνοντας μια γεύση από τις ομορφιές της χώρας.

Η Ευγενία Σαμαρά αυτή τη φορά βρέθηκε στα cenotes και ανέβασε εικόνες από τα μαγευτικά σπήλαια που υπάρχουν στο Μεξικό.

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Όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, βούτηξε στα καταγάλανα νερά, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένη από την ομορφιά που αντίκρισε. Παράλληλα, φρόντισε να δώσει στους ακόλουθούς της μερικές πληροφορίες για τα cenotes.

«Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, το νέο μου έρωτα στη φύση. Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Στο Μεξικό είναι μαζί της και οι στενοί φίλοι της Νίκος Μουτσινάς και Κωνσταντίνος Δέδες με τους οποίους βρέθηκαν πρόσφατα σε αγώνα Lucha Libre.