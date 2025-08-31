Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ετοιμάζουν μία μοναδική συναυλία στο Κατράκειο

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς και κλείνουν ραντεβού με το κοινό της Αθήνας τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Το πιο αγαπημένο και πιο αγαπητό ζευγάρι της showbiz, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς μετά τις sold out εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, συνεχίζει τη συνεργασία του με την επιτυχημένη «Love On Tour» περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα, μία παραγωγή της Panik Live Productions.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται να ξεσηκώσουν τους θαυμαστές τους με τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες τους, τις δυνατές ερμηνείες τους, μοναδικά ντουέτα και την «εκρηκτική» χημεία τους.