Καίτη Γαρμπή: Το «αντίο» της στην Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι στο φως»

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε και αυτή με τη σειρά της, με μια συγκινητική ανάρτηση, τη διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Ornella Vanoni, μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, που πέθανε χθες, Παρασκευή (21/11/2025), σε ηλικία 91 ετών.

«Αγαπημένη μου Ornella σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita! Καλό σου ταξίδι στο φως… Buon viaggio Ornella », έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο instagram η Καίτη Γαρμπή, για την φίλη της από την Ιταλία.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί με την Ornella Vanoni στο ντουέτο «Buona Vita», το οποίο χάρισε και τον τίτλο στο album της, με ιταλικές διασκευές των επιτυχιών της, που κυκλοφόρησε το 2013 στην Ιταλία.

Η Ornella Vanoni έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Εκείνη ήταν μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ιταλικής μουσικής σκηνής, γνωστή ως «θρύλος της musica leggera», με μια λαμπρή και πολυετή πορεία που την καθιέρωσε ως μια από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες της χώρας.