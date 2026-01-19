Καίτη Γκρέυ: Δύο ξεχωριστά μνημόσυνα από συγγενείς της – Μαίνεται η σύγκρουση για τα κληρονομικά

Η Καίτη Γκρέυ όρισε ως μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη. Οι αντιδράσεις όμως για τη διαθήκη που άφησε η αξέχαστη τραγουδίστρια συνεχίζονται και αυτό φάνηκε και την Κυριακή (18-01-2026) όταν τελέστηκαν δύο ξεχωριστά μνημόσυνα από στενούς συγγενείς της.

Σύμφωνα με την εκπομπή, «Super Κατερίνα» του Alpha, ο εγγονός της έκανε το μνημόσυνο στον τάφο της στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων. Aπούσα ήταν η Αγγελική Ηλιάδη. Από την άλλη, ο Φίλιππος Ηλιάδης έκανε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο χωρίς κάμερες.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης θεωρεί ότι το χρονικό διάσημα που έχει συντάξει τη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ, δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της.

Στη διαθήκη της η Καίτη Γκρέυ αφήνει μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος – όπως είπε ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος, υπήρξε το στήριγμα της αείμνηστης τραγουδίστριας μέχρι το τέλος της ζωής της. Κάτι που ο Φίλιππος Ηλιάδης αμφισβητεί.

Υπενθυμίζεται πως οικογένεια, συγγενείς και φίλοι – όπως ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης-, έδωσαν το «παρών» την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου του 2025 στο νεκροταφείο όπου «αναπαύεται» η θρυλική λαϊκή φωνή, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη της – Η αξέχαστη Καίτη Γκρέυ, έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου 2025 σε ηλικία 100 ετών.