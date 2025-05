Κάννες: Θερμή υποδοχή για τον Τομ Κρουζ στην πρεμιέρα του «Mission: Impossible 8» – Τον χειροκροτούσαν για 5 λεπτά

Την απόλυτη αποθέωση γνώριζε ο Τομ Κρουζ στην πρεμιέρα του «Mission: Impossible 8» στις Κάννες με το κοινό να τον χειροκροτά για πέντε ολόκληρα λεπτά.

Η εμφάνιση του Τομ Κρουζ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών περιλάμβανε ζωντανή ερμηνεία του εμβληματικού μουσικού θέματος του «Mission: Impossible» και επίδειξη αεροσκαφών.

Η διοργάνωση επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή στον διάσημο ηθοποιό, τιμώντας την τελευταία εμφάνιση του υπερ-κατάσκοπου Ίθαν Χαντ, τρία χρόνια μετά την παρουσίαση της ταινίας «Top Gun: Maverick». Καθώς οι μελωδίες της ζωντανής ορχήστρας πλημμύριζαν το κόκκινο χαλί, ο φακός κατέγραψε τον ηθοποιό να εκφράζει τον ενθουσιασμό του, στους μουσικούς.

Ωστόσο λίγο πριν συναντήσει τους υπόλοιπους αστέρες του «Mission: Impossible – The Final Reckoning», βρέθηκε κοντά στους θαυμαστές του, που τον περίμεναν κάτω από τον ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας.

Κατά τη διάρκεια του 5λεπτου standing ovation, ο Τομ Κρουζ έγνεψε στο κοινό με το χέρι στην καρδιά, ενώ η κάμερα στράφηκε σε όλους τους ηθοποιούς του πολυπληθούς καστ.

Οι συμπρωταγωνιστές του, Χέιλι ‘Ατγουελ, Πομ Κλεμεντίεφ, Γκρεγκ Τάρζαν Ντέιβις, ‘Αντζελα Μπάσετ, Εσάι Μοράλες και Χάνα Γουάντινγκχαμ πόζαραν μαζί του βγάζοντας μάλιστα και μερικές σέλφι, πριν κατευθυνθούν στο εμβληματικό Grand Lumiere Theatre, για την πρεμιέρα της ταινίας, σύμφωνα με το Reuters.

The standing ovation after last night’s #Cannes2025 world premiere of “Mission: Impossible – The Final Reckoning”… An explosive end of an era with Tom Cruise! pic.twitter.com/uUvqE7jtn1