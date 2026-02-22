Lifestyle

Karen Mulder: Το supermodel που μίλησε πριν από άλλους για βιασμούς από ισχυρούς άνδρες και η συνέντευξη «θάφτηκε» – Τι σχέση έχει με την υπόθεση Επστάιν

Το supermodel Κάρεν Μούλντερ

Την ώρα που οι αποκαλύψεις γύρω από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν είναι καταιγιστικές, ένα όνομα που επανέρχεται συχνά σε διαδικτυακές συζητήσεις, είναι εκείνο της Karen Mulder. Το σουπερμόντελ από την Ολλανδία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες σταρ στις πασαρέλες τη δεκαετία του ’90, πριν μετατραπεί σε μια αμφιλεγόμενη φιγούρα, όταν μίλησε δημόσια για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking από ισχυρούς άνδρες.

Η Κάρεν Μούλντερ γνώρισε τεράστια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και καθ’ όλη τη διάρκεια των 90s. Το σουπερμόντελ περπάτησε για εμβληματικούς οίκους μόδας όπως οι Valentino, Versace, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani και Chanel, ενώ το 1992 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Victoria’s Secret, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής. Το όνομά της έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω των αρχείων Επστάιν. 

Η ξανθιά καλλονή εμφανίστηκε στα εξώφυλλα περιοδικών μόδας, όπως British Vogue, Italian Vogue και Elle και το 1995, η Hasbro δημιούργησε μία κούκλα Barbie εμπνευσμένη από εκείνη και υπήρξε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πρόσωπα της δεκαετίας.

Με την αψεγάδιαστη εικόνα και τη διεθνή καριέρα της, θεωρούνταν μία από τις «χρυσές» παρουσίες της γενιάς των supermodels.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες

Το 2001, η Μούλντερ προκάλεσε σεισμό στον χώρο της μόδας όταν εμφανίστηκε στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή Tout le monde en parle («Everybody’s Talking About It») και κατήγγειλε δημόσια ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από πολλούς ισχυρούς άνδρες.

Ανάμεσά τους, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκονταν πολιτικοί, αστυνομικοί και πρόσωπα που συνδέονταν με το πρώην πρακτορείο μοντέλων όπου εργαζόταν. Όταν μίλησε δημόσια, η βιομηχανία της γύρισε την πλάτη.

Η αξιοπιστία της αμφισβητήθηκε.

Η Karen Mulder
Η Karen Mulder / AP Photo / Lionel Cironneau

Η εκπομπή δεν μεταδόθηκε ποτέ και το βίντεο διαγράφηκε. Λίγο αργότερα, σε νέα συνέντευξη στο Παρίσι, επανέλαβε παρόμοιους ισχυρισμούς, εντείνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεσή της.

Οι δηλώσεις της χαρακτηρίστηκαν «παραληρηματικό ξέσπασμα» και πολλοί είπαν ότι το μοντέλο βρισκόταν «σε σοβαρά διαταραγμένη ψυχολογική κατάσταση». Παρότι είχε καταθέσει επίσημη καταγγελία για βιασμό και η γαλλική δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, η υπόθεση θάφτηκε και εκείνη «εξαφανίστηκε» από εξώφυλλα, περιοδικά και ρεπορτάζ.

Ψυχιατρική νοσηλεία και απομόνωση

Λίγες ώρες μετά τη δεύτερη συνέντευξη, η αδελφή της φέρεται να τη μετέφερε στην ψυχιατρική κλινική Villa Montsouris στο Παρίσι, όπου παρέμεινε για περίπου πέντε μήνες.

Δύο από τους άνδρες που κατηγόρησε ήταν πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο της μόδας. Ο πρώτος ήταν ο πρόεδρος του πρακτορείου μοντέλων Elite – του πρακτορείου που εκείνη συνεργάστηκε από την αρχή της καριέρας της- και πρώην σύζυγος της Linda Evangelista, ο Gérald Marie.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής ήταν και εκείνος που πλήρωσε τη διαμονή της στην ψυχιατρική κλινική. Παρά τις καταγγελίες δεν κατηγορήθηκε ποτέ επίσημα και συνέχισε τη ζωή και τη δράση του. Πέρασαν πάνω από 10 χρόνια και κατηγορίες από 15 γυναίκες της βιομηχανίας για κατηγορηθεί επίσημα σε ηλικία 70 ετών το 2022. Αρνήθηκε κάθε καταγγελία και η υπόθεση έκλεισε λόγω αμφιβολιών.

Ο Ιταλός σχεδιαστής Βαλεντίνο με τα μοντέλα Κάρεν Μούλντερ, Ναόμι Κάμπελ και Κλόντια Σίφερ
Ο Ιταλός σχεδιαστής Βαλεντίνο με τα μοντέλα Κάρεν Μούλντερ, Ναόμι Κάμπελ και Κλόντια Σίφερ / AP Photo / Remy de la Mauviniere, File

Ο δεύτερος ήταν ο Jean-Luc Brunel, Γάλλος μάνατζερ μοντέλων, ο οποίος απέκτησε εξέχουσα θέση στο διεθνές πρακτορείο μοντέλων Karin Models και ίδρυσε το MC2 Model Management, με χρηματοδότηση από τον Επστάιν. 

Ο Γάλλος ατζέντης – που κατηγορείτο ότι εφοδίαζε ανήλικα κορίτσια στον Επστάιν - βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, τον Φεβρουάριο του 2022. Είχε ίδιο φινάλε με τον φίλο του τον Επστάιν που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019.

Οι πληροφορίες λένε ότι το σώμα του 75χρονου Brunel βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του στη φυλακή La Santé. Ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Αστυνομίας δήλωσε ότι διεξάγονταν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 75χρονου, αλλά οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν αυτοκτονία.

Ο Brunel είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2020, στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο, με προορισμό το Ντακάρ, την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, για διακοπές.

Η Karen Mulder τον κατηγόρησε ευθέως, αλλά ήταν πολλά χρόνια αργότερα που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και αφού η Βιρτζίνια Τζιουφρέ ανέφερε το όνομά του ως ενός από τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση Επστάιν. Για την ακρίβεια είχε πει πως συμμετείχε σε κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του παιδόφιλου χρηματιστή.

Σε ένορκη κατάθεσή της το 2015, η γυναίκα που έφερε στο φως πολλά στοιχεία για το σκάνδαλο κακοποίησης και trafficking στη βιομηχανία του θεάματος, ανέφερε ότι ο Επστάιν της είχε καυχηθεί πως είχε «κοιμηθεί με περισσότερα από 1.000 κορίτσια του Brunel».

Ο Jean-Luc Brunel αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Η κατάθλιψη

Η Μούλντερ πάλευε για χρόνια με χρόνια κατάθλιψη και το 2002 προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Το μοντέλο με τη μοναδική ομορφιά και την ταραχώδη ζωή παρέμεινε για χρόνια απομονωμένη. Το 2006 έφερε στον κόσμο μία κόρη. Στις πασαρέλες επέστρεψε το 2007, όταν ο John Galliano την επέλεξε για να περπατήσει με δημιουργίες του για τον οίκο Dior.

Το 2009, ένα νέο συμβάν τροφοδότησε τον κύκλο της δημόσιας απαξίωσης. Συνελήφθη στο Παρίσι με την κατηγορία ότι απείλησε την πλαστική χειρουργό της. Η ακριβής φύση της διαμάχης δεν έγινε ποτέ πλήρως γνωστή. Στις 22 Μαΐου του 2015 εθεάθη στη δεξίωση Soiree De Gala Action Innocence στο ξενοδοχείο Intercontinental στη Γενεύη της Ελβετίας, ενώ το 2016 φωτογραφήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρίσιού.

Η Karen Mulder φαίνεται να ζει σήμερα μια απόλυτα ιδιωτική ζωή, μακριά από τον χώρο της μόδας και τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει επιλέξει τη σιωπή και την απόσταση. 

