Karen Mulder: Το supermodel που μίλησε πριν από άλλους για βιασμούς από ισχυρούς άνδρες και η συνέντευξη «θάφτηκε» – Τι σχέση έχει με την υπόθεση Επστάιν

Την ώρα που οι αποκαλύψεις γύρω από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν είναι καταιγιστικές, ένα όνομα που επανέρχεται συχνά σε διαδικτυακές συζητήσεις, είναι εκείνο της Karen Mulder. Το σουπερμόντελ από την Ολλανδία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες σταρ στις πασαρέλες τη δεκαετία του ’90, πριν μετατραπεί σε μια αμφιλεγόμενη φιγούρα, όταν μίλησε δημόσια για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking από ισχυρούς άνδρες.

Η Κάρεν Μούλντερ γνώρισε τεράστια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και καθ’ όλη τη διάρκεια των 90s. Το σουπερμόντελ περπάτησε για εμβληματικούς οίκους μόδας όπως οι Valentino, Versace, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani και Chanel, ενώ το 1992 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Victoria’s Secret, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής. Το όνομά της έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω των αρχείων Επστάιν.

Η ξανθιά καλλονή εμφανίστηκε στα εξώφυλλα περιοδικών μόδας, όπως British Vogue, Italian Vogue και Elle και το 1995, η Hasbro δημιούργησε μία κούκλα Barbie εμπνευσμένη από εκείνη και υπήρξε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πρόσωπα της δεκαετίας.

Με την αψεγάδιαστη εικόνα και τη διεθνή καριέρα της, θεωρούνταν μία από τις «χρυσές» παρουσίες της γενιάς των supermodels.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες

Το 2001, η Μούλντερ προκάλεσε σεισμό στον χώρο της μόδας όταν εμφανίστηκε στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή Tout le monde en parle («Everybody’s Talking About It») και κατήγγειλε δημόσια ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από πολλούς ισχυρούς άνδρες.

Ανάμεσά τους, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκονταν πολιτικοί, αστυνομικοί και πρόσωπα που συνδέονταν με το πρώην πρακτορείο μοντέλων όπου εργαζόταν. Όταν μίλησε δημόσια, η βιομηχανία της γύρισε την πλάτη.

Η αξιοπιστία της αμφισβητήθηκε.