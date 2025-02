Κάρλα Σοφία Γκασκόν, η αποκαθήλωση: Την άδειασε το Netflix και ο σκηνοθέτης του «Εμίλια Πέρεζ» – Την εξαφάνισαν από την καμπάνια για τα Όσκαρ

H Γκασκόν και η συμπρωταγωνίστριά της Ζόι Σαλντάνα μοιράζονται την ίδια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, The Lede Company.

Πηγές λένε στο Variety ότι το Netflix και το πρακτορείο δημοσίων σχέσεων έχουν σταματήσει να μιλούν απευθείας με τη Γκασκόν και επικοινωνούν μόνο μέσω του εκπροσώπου της United Talent Agency, Jeremy Barber.

Πηγές είπαν επίσης ότι το Netflix δεν καλύπτει πλέον τα έξοδα για το ταξίδι της στα διάφορα βραβεία ή το στιλ της για τυχόν εμφανίσεις σε αυτές τις εκδηλώσεις πράγμα που σημαίνει ότι αν σκοπεύει να κάνει αυτές τις στάσεις, θα πρέπει η Γκασκόν να πληρώσει για τα πάντα, από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι τα ξενοδοχεία της από την τσέπη της.

Η ηθοποιός ήταν σχετικά άγνωστη όταν πήρε τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή της στην ταινία «Emilia Pérez» για τον ολποίο πληρώθηκε περίπου 100.000 ευρώ (104.000 $), σύμφωνα με μια πηγή με γνώση της συμφωνίας της. Η ίδια δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

Τις τελευταίες ημέρες συνεχίζεται η καμπάνια της ταινίας αλλά έχοντας εξαφανίσει στην κυριολεξία την πρωταγωνίστριά του Κάρλα Σοφία Γκασκόν η οποία δεν υπάρχει πλέον πουθενά. Ούτε στις αφίσες, ούτε στις διάφορες προγραμματισμένες εκδηλώσεις προώθησής της.

Karla Sofía Gascón has been completely erased from the latest Oscars 'For Your Consideration' ad for Emilia Pérez. I wonder why!?? pic.twitter.com/4AJ2jOSsgl