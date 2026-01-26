Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ήμουν κατά του γάμου από μικρό παιδί, δεν ήθελα να παντρευτώ

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και αναφέρθηκε στα πράγματα που έχουν αληθινή αξία στη ζωή.

Όπως δήλωσε η σπουδαία καλλιτέχνιδα το απόγευμα της Δευτέρας (26.01.2026) που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 αν είχε τη δυνατότητα θα άλλαζε κάποια βιώματά της και κυρίως κάποιες σχέσεις της. Ταυτόχρονα, η Καριοφυλλιά Καραμπέτη δήλωσε ότι πάντα ο έρωτας έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή της, ενώ ποτέ δεν είχε την επιθυμία να παντρευτεί.

«Σε ένα μεγάλο βαθμό, έκανα πάντα αυτό που ήθελα στην προσωπική μου ζωή. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος το έχει δικαίωμα αυτό. Δηλαδή βλέπω ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, που μπορεί να είναι γκέι, δεν κάνουν αυτό που λέμε εμείς το coming out, ας πούμε, ζούνε μέσα σε μία… ντουλάπα, in the closet. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει;», είπε η γνωστή καλλιτέχνιδα.

«Μία είναι η ζωή μας, μία μοναδική και ανεπανάληπτη. Ερχόμαστε δηλαδή να ζήσουμε αυτό το δώρο, ας είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Όταν είμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας, θα είναι καλύτερη και η κοινωνία μας, γιατί δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα συμπλέγματα. Δεν θα υπάρχει αυτή η δυστυχία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ικανοποιημένος, χορτάτος από τις σχέσεις του, έχει βιώσει αγάπη και από την οικογένειά του – από την παιδική του ηλικία – και από τις σχέσεις του και όλα αυτά, έχει μεγαλύτερη κατανόηση για τον άλλον, περισσότερη αλληλεγγύη. Όλα τα άλλα είναι που μας κάνουν στριφνούς κι αυτά και τρέχουμε στους αναλυτές για να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, δε θα δημιουργήσουν και μία κοινωνία καλή, φωτεινή», πρόσθεσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Επίσης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ανέφερε ότι μεγάλωσε με μία ελευθερία που της έδωσε τη δυνατότητα να επιλέγει τα πράγματα που θέλει στη ζωή της.

«Επειδή βλέπαμε πολύ προχωρημένες ταινίες, διαβάζαμε πολύ προχωρημένα βιβλία την εποχή της νεότητάς μου θεωρούσα ότι είναι δικαίωμά μου η ζωή μου, να τη ζήσω έτσι όπως θέλω εγώ. Οπότε ναι, ήμουνα κατά του γάμου από μικρό παιδί, δεν ήθελα να παντρευτώ. Θεωρούσα ότι έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για μένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς και έμπνευσης και ήθελα να τον ρουφήξω. Και κάποια στιγμή καταλάβαινες και ως νέος ότι αυτό έχει και μια ημερομηνία λήξης. Λένε ότι κρατάει τρία χρόνια ο έρωτας και μετά τι γίνεται παιδιά, τι κάνουμε;

Ο καθένας επιλέγει. Άλλος προτιμάει να μπει σε έναν γάμο, να κάνει παιδιά και να “παρκάρει” εκεί. Έρχεται η αγάπη πια, η συντροφικότητα και όλα αυτά. Και υπάρχουν άλλοι που αντιστέκονται σε αυτό και θέλουν πάλι να χτυπάει η καρδούλα. Θέλεις να καρδιοχτυπάς και να λαχταράς και να παρτάρεις, ενδεχομένως να είσαι τυχερός κι ο έρωτας να εξελιχθεί σε μια υπέροχη σχέση αγάπης, συντροφικότητας, φιλίας. Είναι και κάποιοι άλλοι που δεν τα βρίσκουν και είτε θα πάρουν διαζύγιο ή θα επιμείνουν για τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα η γοητευτική ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αν θα μπορούσε θα άλλαζε κάποια πράγματα στη ζωή της.

«Η ελευθερία των επιλογών έχει ένα ρίσκο, καμιά φορά, γιατί άμα είναι και βιαστική η επιλογή ή αν έχει κριτήριο το ερωτικό ένστικτο, δεν είσαι διαυγής για να αντιληφθείς και άλλα πράγματα, τα οποία τα βρίσκεις μετά στην πορεία και λες “ωχ, από πού μου ήρθε τώρα αυτό”.

Αν τα έκανα όλα από την αρχή, θα άλλαζα πράγματα. Κάποιες ερωτικές επιλογές σίγουρα. Δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να υπακούσω στην παρόρμησή μου, στο να ενθουσιαστώ με κάποιον άνθρωπο και να πω “πω πω τι ωραία”. Θα ήθελα να είχα την ψυχραιμία να δίνω περισσότερο χρόνο στα πράγματα, να ανακαλύπτω πρώτα τον άλλον ως άνθρωπο και μετά να ενδίδω στην ερωτική μου επιθυμία» εξομολογήθηκε η Καριοφυλλιά Καραμπέτη.

«Η οδύνη και η απώλεια και τα λάθη και όλα, σιγά-σιγά κι αυτά μας διαμορφώνουν», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης, η Καριοφυλλιά Καραμπέτη που φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά εποχή της ΕΡΤ1, «Μεγάλη χίμαιρα» αναφέρθηκε και στη σημαντική καριέρα που έχει διανύει στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Μάλιστα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα σημείωσε: «Λέω πολλά “όχι” γιατί έχω υψηλά standards», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξή της εξομολογήθηκε ότι δε γνώριζε από πάντα τα όσα αξίζει.

«Τα τελευταία χρόνια έχω συνειδητοποιήσει την αξία μου», είπε η Καριοφυλλιά Καραμπέτη.