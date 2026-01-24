Κατερίνα Διδασκάλου: Από τους άνδρες της ζωής μου δεν κακοποιήθηκα ποτέ, στη δουλειά έχω περάσει δύσκολα

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχτηκε ότι έχει περάσει δύσκολες στιγμές στον επαγγελματικό της χώρο, ωστόσο δεν έχει κακοποιηθεί ποτέ από τους άνδρες που ήταν στη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο και αυτή προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24.01.2026). Παράλληλα, η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για τις επιλογές που έκανε στη ζωή της καθώς και για το «εισιτήριο» της ομορφιάς.

«Από τους άνδρες της ζωής μου δεν κακοποιήθηκα ποτέ», παραδέχτηκε η γνωστή ηθοποιός.

Στο εργασιακό περιβάλλον βέβαια. Έχω περάσει και πολύ δύσκολα. Η μεγάλη μου ανταμοιβή είναι όταν έρχονται γυναίκες και μου λένε “μετά… μέσα σ’ αυτό το διάστημα, κυρία Διδασκάλου, έχω δει την παράσταση επτά φορές, βρήκα το κουράγιο και τον έδιωξα ή χώρισα, έφυγα”. Αυτό μου δίνει τεράστια χαρά.

Έχω ακούσει γυναίκα η οποία μου λέει “δεν με νοιάζει που πηγαίνει με άλλες γυναίκες, με νοιάζει που με χτυπάει. Και με χτυπάει μπροστά στα παιδιά”. Και κάθε φορά που την παίρνουν απ’ το νοσοκομείο η μάνα της και η αδελφή της, της λένε “δεν μπορεί, εσύ φταις, κάτι του ‘κανες του παιδιού. Είναι άγιο παιδί αυτός”», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Κατερίνα Διδασκάλου δήλωσε ότι όλα στη ζωή είναι επιλογές.

«Εγώ επέλεξα να έχω τα τρία μου παιδιά, τα ήθελα πάρα πολύ και τα τρία. Νιώθω καμιά φορά ότι τώρα είναι η εποχή που αρχίζω και φεύγω από το σπίτι χωρίς τύψεις. Έφευγα με φρικτές τύψεις από το σπίτι», είπε.

«Η ηρωίδα του μονολόγου “Η πόρνη από πάνω”, μια γυναίκα που έχει βιώσει την κακοποίηση, δεν μου θύμισε δικές μου εμπειρίες. Όχι, από τους άνδρες της ζωής μου δεν κακοποιήθηκα. Ποτέ. Στο εργασιακό περιβάλλον, βέβαια, υπήρχε αυτό. Έχω περάσει και πολύ δύσκολα», πρόσθεσε.

Τέλος αναφέρθηκε στην ομορφιά και εξήγησε αν αποτελεί «εισιτήριο» για μία καριέρα στον χώρο της τέχνης.

«Η ομορφιά κάποιες φορές είναι εισιτήριο, κάποιες άλλες φορές είναι τείχος που σε σταματάει. Βέβαια και μου έχει συμβεί αυτό, “αυτή είναι όμορφη, είναι και καλή ηθοποιός;” έχω ακούει και αυτό», δήλωσε η Κατερίνα Διδασκάλου.